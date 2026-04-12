七回2死満塁、一打同点の場面。上沢は外角いっぱいの直球で、レイエスから見逃し三振を奪うとほえた。7回2失点で古巣から初めて勝ち、今季初勝利に加えて史上23人目の12球団勝利を達成。プロ生活をスタートさせた北海道で右腕は「たくさんの感謝の気持ちでマウンドに上がった。そんな（12球団勝利ができる）選手になれるとは」とはにかんだ。

日本ハム時代の2023年以来となるエスコンフィールド北海道での登板。開幕戦も対戦した古巣とは、昨秋のクライマックスシリーズを含めて過去3度の対戦で一度も勝てなかった。この日も初回先頭打者弾を浴びて苦しい立ち上がりに。それでも116球の熱投で悲願の白星をつかんだ。

加入2年目。古巣時代と決定的に異なるのはフォークの進化だ。大きく落ちるようになり、空振りが増加。それでも「全部同じところ、膝下あたりに投げたい」とプロ15年目でも果敢にチャレンジする。順調に調整していた開幕直前、周囲の懸念を押し切ってリリースポイントの改良を試みた姿勢が成長の原動力だ。

小久保監督は「やっとひとつ（今季の）勝ち星をつけられてよかった」と右腕をねぎらう。同点の六回、牧原大の勝ち越し打や近藤の5号3ランなどで相手エースの伊藤を攻略。開幕投手の頼もしい投球に打線が応え、ライバル日本ハムに開幕カードから4連勝とした。（鬼塚淳乃介）