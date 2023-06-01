長嶋一茂、『CHEF-1グランプリ』国民代表審査員に決定 上沼恵美子＆GACKTと新・定番をジャッジ
タレントの長嶋一茂が、26日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『CHEF-1グランプリ2026』（後6：30〜7：50）で国民代表審査員を務める。ABCテレビが12日に発表した。
【番組カット】ミシュランシェフの絶品料理に目を丸くする長嶋一茂
『CHEF-1グランプリ2026』は優勝賞金1000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人が参加できる。今大会のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。
決勝を戦うのは「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の4つの料理ジャンルで予選を勝ち抜いたファイナリスト4人。サバイバルラウンドでファイナリスト4人から2人に絞られ、優勝決定戦でチャンピオンが決まる。
決勝サバイバルラウンドのテーマは「ラーメンの新・定番を作れ！」。日本の国民食といっても過言ではないラーメン。「しょうゆ」「塩」「みそ」「豚骨」などに次ぐ新たな定番ジャンルは誕生するのか。
長嶋は上沼恵美子、GACKTに次いで３人目の国民代表審査員として参加。芸能界きっての食通として知られており、「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞って飲んだ」と豪語する。
また、長年『上沼恵美子のおしゃべりクッキング』に出演し料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子、神の舌を持つと言われるGACKTも前回に引き続き国民代表審査員を務める。
【番組カット】ミシュランシェフの絶品料理に目を丸くする長嶋一茂
『CHEF-1グランプリ2026』は優勝賞金1000万円。プロ・アマ問わず、年齢が40歳以下の若手料理人が参加できる。今大会のテーマは“令和の「新・定番」を生み出せ”。
決勝を戦うのは「日本料理」「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」「中国・アジア料理」「ジャンルレス・フードクリエイターその他」の4つの料理ジャンルで予選を勝ち抜いたファイナリスト4人。サバイバルラウンドでファイナリスト4人から2人に絞られ、優勝決定戦でチャンピオンが決まる。
長嶋は上沼恵美子、GACKTに次いで３人目の国民代表審査員として参加。芸能界きっての食通として知られており、「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞って飲んだ」と豪語する。
また、長年『上沼恵美子のおしゃべりクッキング』に出演し料理を見極める確かな目を持つ上沼恵美子、神の舌を持つと言われるGACKTも前回に引き続き国民代表審査員を務める。