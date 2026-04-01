セリエA 25/26の第32節 ＡＣミランとウディネーゼの試合が、4月12日01:00にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはクリスチャン・プリシック（FW）、ラファエル・レオン（FW）、アレクシス・サレマーカーズ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、ニコロ・ザニオーロ（MF）、ハッサン・カマラ（DF）らが先発に名を連ねた。

27分に試合が動く。ＡＣミランの選手によるオウンゴールによりウディネーゼが先制。

さらに37分ウディネーゼが追加点。ニコロ・ザニオーロ（MF）のアシストからユルゲン・エッケレンカンプ（MF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とウディネーゼがリードしてハーフタイムを迎えた。

ＡＣミランは後半の頭から選手交代。ザカリー・アテカメ（DF）からニクラス・フュルクルク（FW）に交代した。

61分、ＡＣミランが選手交代を行う。サムエレ・リッチ（MF）からユスフ・フォファナ（MF）に交代した。

66分、ウディネーゼが選手交代を行う。ニコロ・ザニオーロ（MF）からヤクブ・ピオトロフスキ（MF）に交代した。

71分ウディネーゼが追加点。ユルゲン・エッケレンカンプ（MF）のアシストからアーサー・アッタ（MF）がゴールで0-3。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウディネーゼが0-3で勝利した。

なお、ＡＣミランは16分にラファエル・レオン（FW）に、またウディネーゼは46分にトーマス・クリステンセン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-12 03:00:48 更新