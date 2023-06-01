にんじん1本使い切り！カリとろ食感がクセになる『せん切りにんじんのチーズ焼き』
「あと一品、彩りがほしい！」というときに大活躍するのが、にんじんを主役にしたこのレシピ。にんにくの香りと、とろ〜り溶けたチーズのコクが合わさり、にんじんの甘みが引き立ちます。15分でパパッと作れるので、忙しい日の副菜やおつまみにもぴったり！
『せん切りにんじんのチーズ焼き』のレシピ
材料（2人分）
にんじん（小）……1本（約120g）
ピザ用チーズ……60g
にんにく……1かけ
オリーブオイル……大さじ1
塩、こしょう……各少々
作り方
(1)にんじんは皮をむき、スライサーでせん切りにする。にんにくはみじん切りにする。
(2)フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて弱火で熱する。香りが立ったら中火にしてにんじんを加え、2〜3分炒めて塩、こしょうをふる。にんじんを丸く広げ、ピザ用チーズをのせてふたをし、2分ほど蒸し焼きにする。チーズが溶けたら器に盛る。
チーズが溶けて少しカリッとした部分ができると、より香ばしく仕上がります。洋風の味つけなので、お子さんも喜ぶこと間違いなしの一品です。
教えてくれたのは…
野本 やすゆきノモト ヤスユキ
料理家
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料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。