にんじん1本使い切り！カリとろ食感がクセになる『せん切りにんじんのチーズ焼き』

「あと一品、彩りがほしい！」というときに大活躍するのが、にんじんを主役にしたこのレシピ。にんにくの香りと、とろ〜り溶けたチーズのコクが合わさり、にんじんの甘みが引き立ちます。15分でパパッと作れるので、忙しい日の副菜やおつまみにもぴったり！

『せん切りにんじんのチーズ焼き』のレシピ

材料（2人分）

にんじん（小）……1本（約120g）

ピザ用チーズ……60g

にんにく……1かけ

オリーブオイル……大さじ1

塩、こしょう……各少々

作り方

(1)にんじんは皮をむき、スライサーでせん切りにする。にんにくはみじん切りにする。

(2)フライパンにオリーブオイルとにんにくを入れて弱火で熱する。香りが立ったら中火にしてにんじんを加え、2〜3分炒めて塩、こしょうをふる。にんじんを丸く広げ、ピザ用チーズをのせてふたをし、2分ほど蒸し焼きにする。チーズが溶けたら器に盛る。

チーズが溶けて少しカリッとした部分ができると、より香ばしく仕上がります。洋風の味つけなので、お子さんも喜ぶこと間違いなしの一品です。

（『オレンジページ』2026年4/2号より）