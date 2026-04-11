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SFC修行と旅情報系チャンネルのCHIKAが「【衝撃】ANAが携帯キャリアに！？新サービス「ANAモバイル」が修行僧の救世主すぎる件」と題した動画を公開した。動画では、ANAが新たに展開する通信サービス「ANAモバイル」について、マイル修行僧にとってのメリットや活用法を解説している。



CHIKAは、ANAモバイルを単なるスマートフォンサービスではなく「最強の修行デバイス」と位置づけた。その理由として、2つの大きなポイントを挙げている。1つ目は、月額料金の20%がマイルで還元される点である。一般的なポイント還元率が数%にとどまる中、破格の還元率だと強調。月額5,000円のプランであれば毎月1,000マイル、1年で12,000マイルが自動的に貯まり、羽田と沖縄をローシーズンで往復できるマイルが手に入ると説明した。



2つ目は、「ライフソリューションサービス」のカウント対象に加わる点である。現在のANAステータス獲得において、プレミアムポイント（PP）だけでなく関連サービスの利用数が鍵を握っている。CHIKAは、ANAモバイルを契約することで「7サービス利用」という高い壁の1項目を毎日のスマホ利用で埋められるため、無理な買い物の強迫観念から解放されると分析した。



一方で、通信品質とコストのバランスから、ただマイルが欲しいだけのユーザーには推奨しないと断言。ANAモバイルはいわゆる格安SIM（MVNO）の形態をとると予想され、大手キャリアの無制限プランに慣れたユーザーにはストレスになる可能性があると指摘した。



最後にCHIKAは、ANAモバイルへ乗り換える真の価値は「修行の『時間』を買うこと」だと総括した。ステータス獲得の必要経費と割り切り、浮いたフライト代や時間を家族とのひとときや、本当に行きたい場所への旅行に充てるべきだと提案。自身のライフスタイルと今年の修行プランを天秤にかけ、まずはマイル獲得シミュレーションをしてほしいと締めくくった。