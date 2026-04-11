Snow Man宮舘涼太、ドラマ主題歌「SAVE YOUR HEART」MVの“ヒント”告白「特別なコードが…」【ターミネーターと恋しちゃったら】
【モデルプレス＝2026/04/11】Snow Manの宮舘涼太が11日、都内で行われたテレビ朝日系オシドラサタデー「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11時〜）の第2話先行試写会に共演の臼田あさ美とともにサプライズ登壇。Snow Manの新曲で、本作の主題歌でもある「SAVE YOUR HEART」について言及した。
【写真】イベントにサプライズ登場したスノメンバー＆ヒロイン役女優
第1話で初解禁された「SAVE YOUR HEART」について聞かれた宮舘は「初回放送で流させていただきたいというこだわりを言わせてもらったところ、快く引き受けてくださって、皆さまにも大変待ち遠しく感じる1曲になったと思うんですけど、SFラブコメということで、曲調にすごくこだわりを持っていました」と明かし、「『ターミネーター』っぽいというか、機械音だったり疾走感があって、歌詞にも劇中のセリフが入っていたり、サビ前に曲を止めてセリフを言うタイミングがあったり、この作品でしか出せない色をこだわって作らせていただきました」とアピールした。
MVはまだ発表になっていないが、以前の記者会見で「劇中のポーズが入ってくるかも」という話もあったそうで、宮舘は「もちろん振り付けもありますし、アップテンポなので大変踊っている作品にはなっています」と言い、MCから「どういうポーズが入るか、ちょっとだけ披露とかは……難しい“かも”ですか？」と尋ねられた宮舘は「難しくない“かも”です」と返し、劇中で時沢エータ（宮舘）が壁を破壊した際にしていたポーズを披露。すると、観客からは笑いが起き、宮舘は「なんでしょう。僕は言われた通りやったまでです」と堂々としていた。
続けて、臼田が「インして間もない頃に一発OKでした」と褒めると、宮舘は「そうでしたっけ？」と再び話が噛み合わず、観客からは笑いが。宮舘は「この作品はCGなどいろんな技術を使っているにも関わらず、壁を壊すシーンだけ人の力で『せーの』でいくんだっていう。それが作品に対しての愛ですし、愛着も湧きましたし、素晴らしいシーンになっていましたね」としみじみと語った。加えて、MVはまもなく公開されそうということで、宮舘は「ちらっとバーコードみたいな数字で書かれた特別なコードがSNS上に出ていたりするので、それを解読してみてはいかがかなと思います」とヒントを出していた。
さらに、2話では時沢エータが「お疲れ様」という言葉を理解するシーンも描かれているが、宮舘は「普段からよく使う言葉ですけど、改めてこういう意味なのかと聞くと、より自分が使った時の重みとか、感じ取った時の重みをさらに感じると思うんです。僕自身も脚本を見てすごく感じましたし、実際そのシーンになって言われた時に、次の日から『お疲れ様でした』っていう言い方が変わったりしました」と語った。
そして、最後に、メッセージを求められた宮舘は「僕はこういうものを初めて経験させていただいたので、緊張感のある中でやらせていただきましたが、皆さんが温かく見守ってくださいましたし、こうした会見で聞いたことがないくらいの笑いが起きるということは、『ターミネーターと恋しちゃったら』という作品が持つイメージ、そしてSFラブコメというイメージが皆さんに伝わっているのかなと感じながら登壇させていただきました」と目を輝かせた。
そして「第2話が今夜放送になります。多くの皆さまに見て、愛していただけるような作品になっていけばうれしいです。ぜひ1回だけでなく何十回も見返して、より『タミ恋』の世界観を届けられたらなと思います。そして、いろいろな方に広まってくれたらうれしいです。本日はありがとうございました」と伝えた。
本作は、笑って、ときめいて、泣ける前代未聞のSFラブコメディ。アラフォー編集者と未来からやってきたアンドロイドという、一筋縄ではいかない2人が恋を紡いでいく様を描く。400年後からやってきたアンドロイド・エータを宮舘、大手出版社勤務のヒロイン・神尾くるみを臼田が演じる。（modelpress編集部）
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◆宮舘涼太「SAVE YOUR HEART」MVに言及
第1話で初解禁された「SAVE YOUR HEART」について聞かれた宮舘は「初回放送で流させていただきたいというこだわりを言わせてもらったところ、快く引き受けてくださって、皆さまにも大変待ち遠しく感じる1曲になったと思うんですけど、SFラブコメということで、曲調にすごくこだわりを持っていました」と明かし、「『ターミネーター』っぽいというか、機械音だったり疾走感があって、歌詞にも劇中のセリフが入っていたり、サビ前に曲を止めてセリフを言うタイミングがあったり、この作品でしか出せない色をこだわって作らせていただきました」とアピールした。
続けて、臼田が「インして間もない頃に一発OKでした」と褒めると、宮舘は「そうでしたっけ？」と再び話が噛み合わず、観客からは笑いが。宮舘は「この作品はCGなどいろんな技術を使っているにも関わらず、壁を壊すシーンだけ人の力で『せーの』でいくんだっていう。それが作品に対しての愛ですし、愛着も湧きましたし、素晴らしいシーンになっていましたね」としみじみと語った。加えて、MVはまもなく公開されそうということで、宮舘は「ちらっとバーコードみたいな数字で書かれた特別なコードがSNS上に出ていたりするので、それを解読してみてはいかがかなと思います」とヒントを出していた。
◆宮舘涼太「初めて経験させていただいた」
さらに、2話では時沢エータが「お疲れ様」という言葉を理解するシーンも描かれているが、宮舘は「普段からよく使う言葉ですけど、改めてこういう意味なのかと聞くと、より自分が使った時の重みとか、感じ取った時の重みをさらに感じると思うんです。僕自身も脚本を見てすごく感じましたし、実際そのシーンになって言われた時に、次の日から『お疲れ様でした』っていう言い方が変わったりしました」と語った。
そして、最後に、メッセージを求められた宮舘は「僕はこういうものを初めて経験させていただいたので、緊張感のある中でやらせていただきましたが、皆さんが温かく見守ってくださいましたし、こうした会見で聞いたことがないくらいの笑いが起きるということは、『ターミネーターと恋しちゃったら』という作品が持つイメージ、そしてSFラブコメというイメージが皆さんに伝わっているのかなと感じながら登壇させていただきました」と目を輝かせた。
そして「第2話が今夜放送になります。多くの皆さまに見て、愛していただけるような作品になっていけばうれしいです。ぜひ1回だけでなく何十回も見返して、より『タミ恋』の世界観を届けられたらなと思います。そして、いろいろな方に広まってくれたらうれしいです。本日はありがとうございました」と伝えた。
◆宮舘涼太主演「ターミネーターと恋しちゃったら」
本作は、笑って、ときめいて、泣ける前代未聞のSFラブコメディ。アラフォー編集者と未来からやってきたアンドロイドという、一筋縄ではいかない2人が恋を紡いでいく様を描く。400年後からやってきたアンドロイド・エータを宮舘、大手出版社勤務のヒロイン・神尾くるみを臼田が演じる。（modelpress編集部）
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