4月11日、元Hey！Say！JUMPで現在俳優として活躍する中島裕翔が結婚を発表。お相手は、女優でモデルの新木優子だ。双方は事務所を通じてコメントを発表した。

中島の所属事務所『STATRTO ENTERTAINMENT』の公式サイトでは、同日『中島裕翔に関するお知らせ』と題したニュースを掲載。内容には、《私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます》と結婚を発表。《互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います》と綴り、ファンへ報告した。

「中島さんといえば、2007年9月からHey！Say！JUMPのメンバーとして活動しCDデビュー。アイドル業はもちろんのこと、俳優としても活躍の場を広げました。しかし、2025年8月28日に突如グループの卒業を発表。発表日即日での卒業を明かし、予兆なくグループを離れることになりました。現在は俳優としてソロで活躍を続けています」（芸能ジャーナリスト）

突然の脱退にはファンからも驚きと悲しみが広がった。さらに2025年12月には、『女性セブン』で新木との熱愛が報じられ、2022年頃から親密な関係であったことが発覚。突然の脱退は、結婚するためだったのではないかと憶測を呼んでいた。

今回の結婚発表で予想が的中したとファンの間では話題に上がった。しかし同時にXには、さらなる疑問を抱く声が寄せられていたのだ。

《メンバーに既婚者いるのに裕翔くんなんでグループ脱退したんだろう》

《グループをあの形で脱退してまでこのタイミングの必要はあったのか》

《既婚者いるグループで結婚が理由なわけ無い》

Hey！Say！JUMPには、グループで活動を続ける既婚者がいる。そのため、脱退は“結婚”のためではないのではという指摘が相次いだのだ。

「現役メンバーの中では、有岡大貴さんが女優の松岡茉優さんと2024年6月に結婚を発表。さらに2カ月後の8月には、八乙女光さんも一般女性との結婚を発表していました。当時はもちろんファンの反発が生じましたが、2人の前例を見ると結婚をすることだけが脱退の理由としては考えにくいのは確かです」（前出・芸能ジャーナリスト）

では、真の脱退理由としてはどういうことが考えられるのか。前出の芸能ジャーナリストが続ける。

「これまで、アイドルと俳優の二足のわらじを履いてきた中島さん。しかし、俳優としての実績が積み重なるにつれ、『アイドル』という肩書きが、自身の評価を左右する色眼鏡になっていると感じるようになったのかもしれません。脱退時には、俳優業に専念したいという意志があったことも明かしていますから、もともと“アイドル脱却”の意志はあったのでしょう。さらに結婚を考えるとなると、アイドルという職業柄、祝福の一方でファンからの失望の声が上がることも予想されます。それらを総合的に考えて、卒業を決めたのではないでしょうか」

それでも一部のファンの気持ちは煮え切らないようだ。