再起戦を制し、リング上で快哉を叫んだ那須川(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext

プロ格闘人生初の“再起戦”で快哉を叫んだ。

4月11日、東京の両国国技館で行われたボクシングのWBC世界バンタム級挑戦者決定12回戦で、同級2位の那須川天心（帝拳）は、同級1位のファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に9回TKOで勝利。昨年11月に井上拓真（大橋）とのタイトルマッチで敗れ、キックボクシング時代を含めて初黒星を喫していた27歳は、再スタートを切った。

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自ら「人生の岐路」と位置付ける一戦で、那須川は真価を発揮した。

対峙したエストラーダは、過去16度の世界戦を消化してきた歴戦の雄。試合前に「とにかく勝つ」と豪語していた35歳の立ち上がりは慎重そのもの。じわじわと圧力を高め、相手を追い詰めようとする。

一方の那須川も負けじと応戦。この試合に向けて、コンビを組んだGLOVESジムの葛西裕一会長とともに再構築した左の強打を放っていくファイター寄りのスタイルで序盤から攻勢を展開。ジャブからの左ストレートというコンビネーション、さらに左のカウンターを披露するなど、変幻自在な攻撃を繰り出していった。

2回終了時点で顔面付近を赤く腫らし、やや劣勢となったエストラーダは3回から近接戦にスイッチ。手数を増やし、相手の打ち終わりを狙ったジャブやボディを繰り出していく。だが、「何が何でも勝たなきゃいけない」と語っていた那須川は動じない。絶妙な距離感を保ちながらカウンターを打ち出して応戦した。