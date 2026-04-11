『今日好き』出身のイケメン4人衆が嵐の「Love so sweet」をダンスパフォーマンス。その“王子様”っぷりに「花男みたい」「令和のF4」などとファンが盛り上がった。

【映像】「令和のF4」『今日好き』イケメン4人の「Love so sweet」

2026年4月11日、ABEMA開局10周年を記念した生放送特番『30時間限界突破フェス』内にて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送された。

内田金吾（きんご）、曽根凌輔（りょうすけ）、松本一彩（いっさ）、けいすけ（中村圭佑）からなる「TOP（※グループ名）は、嵐の「Love so sweet」、そしてなにわ男子の「初心LOVE」をパフォーマンスすることに。

普段は元気で身体能力も高いきんごはダンス未経験のため、リハーサル期間中、苦悩の表情を何度も見せていた。珍しく弱音を吐くこともあったが、自分に厳しく鍛錬を積み、最後は持ち前の笑顔を見せられるようになるまで成長していた。

そして迎えた当日、王子様風の衣装に身を包んだTOPは嵐の「Love so sweet」からパフォーマンスをスタート。同曲は嵐の松本潤が出演した金曜ドラマ『花より男子2』（TBS系）の主題歌だが、松本、小栗旬、松田翔太、阿部力からなるイケメン4人組「F4」に重ね合わせる視聴者もいたようで、「花男みたい」「令和のF4」というコメントが寄せられていた。

そしてなにわ男子のデビュー曲「初心LOVE」をキラキラと輝く笑顔でパフォーマンスしたTOP。視聴者は「まじで輝いてる」「みんな最高！」「めっちゃ良い！」などと絶賛の声を寄せていた。

大舞台でのパフォーマンスを終えてきんごはステージで涙を浮かべながら「まじでみんな大好きー！ありがとうまじで！」と絶叫。視聴者は「お疲れ様！」「頑張ったね！」「良かった！」などと労いの声を寄せていた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を"フェス会場"に見立てて3チャンネルで同時進行する。