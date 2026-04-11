◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人の平山功太内野手（２２）が「７番・右翼」でスタメン出場し、プロ初安打を放った。２回の第１打席は右飛。５回先頭の第２打席は投ゴロ。７回２死の第３打席で、左腕・山野のカウント０ー１からのフォークをうまく拾って中前に運んだ。２試合、７打席目で待望の「Ｈ」ランプがともった。

平山は５日に育成から支配下契約を結んだ１８５センチの大型スラッガー。内野手登録だが、外野が主戦場だ。３年目の今季は３月１５日の日本ハムとのオープン戦（東京ドーム）で１軍に合流すると同戦で今年のチーム初本塁打を放つなど３安打をマークし、同１７日のヤクルト戦（東京ドーム）でも本塁打を記録していた。以降もファームで好調を維持し、今月５日に支配下契約を結んでいた。

１軍登録即「１番・右翼」でスタメン出場した８日の広島戦（マツダ）は４打数無安打で「シンプルに自分の実力不足でした。もう練習するしかないので、下を向かずに上だけを向いて頑張っていこうと思います」と語っていた。

◆平山 功太（ひらやま・こうた）２００４年３月１６日、広島市生まれ。２２歳。小学生の時はソフトボール。安西中では軟式野球部に所属。瀬戸内高を経て環太平洋大に進学するも中退。独立リーグの千葉スカイセイラーズを経て、２３年育成７位で巨人入団。昨季は３軍で５６試合に出場し打率２割９分、５本塁打、２６打点。座右の銘は猪突猛進。１８５センチ、８２キロ。右投右打。