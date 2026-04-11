手作業で仕立てられた究極のレストモッドに注目集まる

往年の名車のデザインをそのままに、現代の技術で中身を刷新する「レストモッド」。

ポルシェ「911」などでも知られるこの手法ですが、その中でも特に高い評価を受けているのが、ランチア「デルタ・インテグラーレ」をベースにした1台です。

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その立役者となったのが、イタリアのレーシングドライバーであり、熱狂的なカーコレクターでもあるエウジェニオ・アモス氏が設立した「アウトモビリ・アモス」です。

オリジナルのデルタ・インテグラーレが1994年に生産を終了してから約25年後の2018年、彼らが発表したフトゥリスタは、単なるフルレストアにとどまらず、デルタのDNAを極限まで引き上げた究極の1台として誕生しました。

最大の特徴は、ベースとなる5ドアのデルタ・インテグラーレ16Vから後席ドアを取り払い、完全な3ドアハッチバックへと仕立て直している点です。角張ったブリスターフェンダーの存在感がより際立ち、彫刻のような美しさと迫力を兼ね備えたスタイルへと進化しています。

さらにボディの大半には軽量なカーボンファイバーが使用されています。フロント周りは一体成型のカーボン製カウルとされ、リアハッチやリアバンパーにも惜しみなくカーボン素材を採用しています。

ボディサイズは全長3897mm×全幅1810mm×全高1449mmで、トヨタ「GRヤリス」（全長3995mm×全幅1805mm×全高1455mm）と近いコンパクトなサイズ感です。車両重量は約1250kgと大幅な軽量化を実現しており、現代のクルマではなかなか見られない軽さも大きな魅力です。

パワートレインには、オリジナルをベースに徹底的なチューニングが施された2リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを搭載。吸排気や冷却系の見直しに加え、最新の制御システムを導入することで、最高出力は約330馬力にまで引き上げられています。

トランスミッションは強化された5速MTを採用し、駆動方式は伝統のフルタイム4WD。現代の高性能スポーツカーにも匹敵するパフォーマンスを実現しています。

インテリアも徹底して作り込まれており、レカロ製シートやアルカンターラ仕上げのダッシュボードがレーシーな雰囲気を演出しています。

なかでも特徴的なのがステアリング周りの設計です。ウインカーレバーなどを排し、各種スイッチ類をステアリングスポークに集約することで、クラシカルな見た目を保ちながらも、レーシングカーのような機能性を両立しています。

このフトゥリスタはわずか20台のみの限定生産。2022年には最後の1台となるマルティニカラー仕様が公開され、すべての生産が完了しました。

価格はベース車両の持ち込み費用を含まず約30万ユーロ（約5500万円 ※2026年3月中旬現在）と非常に高額でしたが、発表直後から世界中のコレクターやファンから注文が殺到したといいます。

往年のラリーファンはもちろん、現代のクルマに物足りなさを感じるユーザーにとっても、特別な存在となっている1台です。

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このフトゥリスタに対してSNSでは、「カッコいい」「完成度高い」といったデザインや仕上がりを評価する声が多く見られました。

また、「内装もいい」「カラーも素敵」といったコメントも寄せられており、細部まで作り込まれた内外装に魅力を感じるユーザーが多いようです。

さらに「みてみたい」「昔乗ってたな」といった声もあり、往年のデルタを知る世代からの共感や懐かしさも注目を集めているポイントといえそうです。

全体としては、“伝説の名車を現代に蘇らせた特別な1台”として、多くのクルマファンの関心を集めている様子がうかがえます。