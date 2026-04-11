770万再生で話題！ 韓国発・異例の世界的ヒットWebドラマ『ON＆OFF』　主演、ハン・ジウ＆チョ・ユンが明かす舞台裏と俳優としての生き方

女性同士の切ないオフィスラブを描いた韓国発のYouTubeドラマ「ON＆OFF」が今、世界的な注目を集めている。1話数分、1season＝1時間程度でシリーズ累計770万再生を突破したWebドラマはなぜ異例のヒットを果たしたのか。同シリーズで主演を務めるハン・ジウ（한 지우）さん、チョ・ユン（조 윤）さんを直撃した。（前後編の後編）

【画像多数】『ON＆OFF』の神シーン、主演のハン・ジウ＆チョ・ユン

俳優が語る、「ON＆OFF」のビハインド──

お話しを伺ったのは、本作で主演を務める、クォン・セア役のハン・ジウさんと、イ・ハユン役のチョ・ユンさん。今回は撮影の裏側とともに、俳優としての生き方についても掘り下げる。

──season3までの撮影お疲れ様でした。早速ですが、全シリーズの中でもっとも気に入っているシーンを教えてください。

ハン・ジウ：season3 EP2のオープニングで、2人が一緒にベッドに横になっているシーンです。

朝、先に目を覚まして、愛する人の顔を静かに見つめながら、相手が起きるまで待って目を合わせる──。その一連の瞬間がとても印象的でした。特別な行動があるわけではないんですが、ただ静かに手をつないでいる、その空気感自体がとても好きで、個人的にも思い入れのあるシーンです。

チョ・ユン：season1でハユンがセアに告白するシーンが印象に残っています。セット全体の雰囲気がすごく綺麗に撮れていて、映像としてもとても美しく仕上がっていたので。

──そもそも、ずっと冷たい態度を取られ続けてきたのになぜハユンはセアのことを好きになったんでしょうか。

チョ・ユン：その冷たさの中にこそ、温もりを感じたのではないでしょうか。

──告白のシーンは本当に人気がある場面ですが、新入社員としてはなかなか大胆な行動に出ましたよね。当時、ハユンはどういった心情だったのでしょうか。

チョ・ユン：あの時、ハユンは告白することを決意しながらも、自分に足りないところが多いということも分かっていて不安があったはずです。

なんとか勇気を出して真心をこめた告白をしたのですが、本当に緊張して震えていて……。相手が受け入れてくれるかどうかも分からないから、言葉もたどたどしくなっています。震える心のまま、「ありのままの自分を受け入れてくれるだろうか」、そんな思いでいっぱいだったと思います。

──コメンタリーでは「意見が合わない時も、対話を通じて解決できた」というお話もありました。実際にはどんな形で作品作りに取り組みましたか。

ハン・ジウ：意見が食い違ったというよりは、常に話をしながら、ごく自然にお互いの意見をすり合わせていったという感じです。ですから、意見が大きく対立するようなことはありませんでした。

撮影中も、「こうしてみるのはどう？」「じゃあ、こうやってみようか」といった具合に話し合いながら、アンサンブルする感じで作り上げるように進めてきました。なので、特に問題になるようなシーンもなかったように思います。

──話し合って作っていく中で、作り上げた印象的なシーンはありましたか。

チョ・ユン：もちろん、大まかな枠組みはすべて台本にト書きで記してあるのですが、ディティールについては、すべて私たち俳優が対話を通じてすり合わせていきました。コミュニケーションを取り、主体的に参加する中で、対話によってディベロップ（発展）させていった部分が非常に多いと感じています。

──逆にNGが多かった場面はありますか。

ハン・ジウ：まず、テイク数自体をそれほど多く重ねなかったので、大きな問題（NGやトラブル）も起きなかったように思います。それに、ユニ（ユンさん）と私との呼吸もぴったりでしたし、演出部、俳優部、撮影部、全員のチームワークもすごく良かったので、どのシーンも順調に撮れたと思います。

チョ・ユン：その通りですね。外ロケの際に、外部環境によるNGが少しあったくらいです。

実は起きていた、コメンタリー衣装丸かぶり事件──

──シーズンを重ねるごとにセアとハユンの関係がとても深まっていきましたが、俳優さんたちとスタッフさんたちとの交流の中で記憶に残っているエピソードがあれば聞かせてください。

ハン・ジウ：まず、スタッフの皆さんやユニとは8ヶ月もの時間を共に過ごしてきたので、本当に家族のような愛情が深く移ったように思います。今では時々、名前よりもニックネームで呼び合うこともあるくらいです。

先日はヘアメイクの室長さんのお誕生日だったので、撮影現場でささやかな誕生日パーティーを開きました。

それから、撮影監督の中にいつも可愛い靴下を履いている方がいらっしゃるんです。私はその靴下に「監督のアイデンティティがある」と思っているのですが、「今日はどんな靴下を履いてこられたかな？」と確認するのが、密かな楽しみになっています。ユニと一緒に、今日はどんな柄か当てっこしてみたり。そんな風に過ごしています。

チョ・ユン：オンニ（ジウさん）と初めてのコメンタリー収録に行った時のことなんですが、衣装がまさかの「丸被り」だったんです！ 本当に不思議ですよね？（笑）。

似ている服というレベルではなく、完全に全く同じ服だったんですよ。本当にビックリしたんですけれども、幸いなことにオンニがその日、衣装を2着持ってきてくれていたので、コメンタリーの時はオンニの服を1着借りて着ました。事前に相談もしていなかったのに、こんなことがあるなんて本当に不思議でした。

ハン・ジウ：ちょっとこれ見て（ユンさんにスマートフォンの画面を見せるジウさん）。私もそのエピソードを話したくて、メモしてきたの（笑）。

チョ・ユン：本当だ（笑）。

ハン・ジウ：今ちょうどユニがお話ししてくれた通りなのですが、その場にいたスタッフのみなさんも、それを見て大笑いでした。

しかも、その後もユニとは持ち物がかぶることが何度かあって……。「私たちは趣味や感性が似ているんだな」と実感しました。そういう偶然があるたびに、二人でたくさん笑いながら話をしたりしています。

──誤解を恐れずに言えば、部屋着のセンスはよく似ているように見えます。

ハン・ジウ：？

チョ・ユン：？

──ジウさんの謎の家のTシャツと、ユンさんのソジュのTシャツ。

ハン・ジウ：あぁ。

チョ・ユン：あぁ（顔を見合わせて頷く2人）。

──それ以外にもちょっとしたハプニングはありましたか。

チョ・ユン：実はseason3の撮影中につけていた指輪を私が失くしてしまったんですね……。

ハン・ジウ：（笑）。

チョ・ユン：それでPDさんが急いで注文をしてくださったんですが、その事件以来「指輪をどこに置いたか」「いつ外したか」をオンニにKakao Talk（メッセージアプリ）で共有してメモする癖がつきました。

私は普段時計も含めてアクセサリーを全く着けないタイプなので、おそらくうっかり紛失してしまったんだと思います……。

──各シーズンのゲスト（シーズン1のイ・ジュウォン、シーズン2のクァク・ヨヌ、シーズン3のソ・ジアン）を演じた俳優さんたちとの撮影の相性はいかがでしたか。

ハン・ジウ：season1で登場したジュウォンはセアの元彼女なのですが、現場で初めてお会いした日にいきなり別れるシーンの撮影だったんです。でも、相手の方が私の言葉や視線をしっかりと受け止めてくれたのを、今でもよく覚えています。

season2のヨヌとは、一緒に撮影したシーンが1つありました。ヨヌが酔っ払ったハユンを連れてくる場面ですね。しかし、私は立場的にヨヌのことを嫌わないといけないと努力していたので、正直に言えばあまり暖かい交流という記憶は残っていません。

season3のジアンは、対立しているわけでもないですから、すごくリラックスした雰囲気でした。特別な話をたくさんしなくても自然と呼吸が合って、演技する時もリラックスして臨むことができました。

チョ・ユン：ジュウォンさん、ジアンさんとはあまり関連するシーンがなかったので、共演者の方々とお顔を合わせる機会が多くありませんでした。

しかしヨヌチーム長とはお話する機会が多かったです。本当に親切な方で、すごく優しく接してくださったのでリラックスしてお話しすることができ、とてもよかったです。

「ハユン意外とは考えられない」、2人の俳優の視点を通したキャラクター解釈──

──お互いの役柄を除外するとしたら各シーズンのどのゲストとカップル役をやってみたいですか。

ハン・ジウ：私は、ハユン意外とは考えられません。

チョ・ユン：……!!!（ビクッとするユンさん、すかさず準備してきた回答メモを破ろうとするポーズ）。

ハン・ジウ：書いたの？

チョ・ユン：（頭を抱えながら）……書いた。

ハン・ジウ：ふーん？ 私は本当にハユン意外とは考えられないけど？（笑）。

チョ・ユン：あ、いや。あの……3人ともあまりにもスタイルとキャラクターが違うので、それぞれのパターンを考えてきて全部やりたいなって思ったんですけれども……今考え直したらセアオンニしかいません！ そうです！ セアオンニ!!

一同：爆笑。

ハン・ジウ：この欲張り……、あなた一体どういう恋がしたいの？（笑）。

一同：さらに爆笑。

──ファンミーティング開催に対する、現在の心境をお聞かせください。

ハン・ジウ：私はもともと人見知りするタイプで、前回のライブ配信の時も本当に緊張でガチガチだったんです。お一人ずつに挨拶をしながら、緊張のあまり手や体が震えてしまうほどでした。

だから、今度のファンミーティングの時は、あらかじめ「牛黄清心元（ウファンチョンシムウォン：ビックリ止めの漢方）」を飲んでおかなきゃいけないな、なんて考えています（笑）。

それでも、ファンの皆さんに直接お会いできる機会ですし、とにかく今は「会いたい」という気持ちがすごく大きいので、そのワクワクする気持ちが、今のところ緊張を上回っている気がします。

チョ・ユン：まだ実感が湧かないのですが……この半年ほどの間に起きた出来事は、まるでインテリアを一つずつ整えていくように、ときめきと緊張を笑顔で積み上げていく、そんなドラマのような感じです。本当なのかな？って。

日本では、初めて海外のファンの方々とお会いするということを考えると、楽しくもあり、期待も膨らみ、いろんな感情が交差して本当に幸せです。

実は、私はこれまで海外に行ったことが一度もありません。パスポートも持っていなくて今回が人生で初めての海外なんです。

本来なら、まずはプライベートで計画を立てて行くべきステップかもしれませんが、私の「初海外フライト」が、ファンミーティングを目的にしたものになるなんて……。なんだかそれ自体がドラマの設定のようで、実際に行けたらどれほど素晴らしいだろうと、そんな感情でいっぱいです。

──ユンさんは飛行機が苦手だと伺いました。

チョ・ユン：そうなんです、怖くて。

ハン・ジウ：最初は「私、船で行ってもいいですか？」って言ってたぐらいだもんね？

チョ・ユン：でも今は行きたい気持ちが上回っています！ 大丈夫です！

ハン・ジウに聞く、俳優としての生き方──

──俳優さんを目指したきっかけは

ハン・ジウ：韓国には「テレビの中に私が出てきたら本当にいいな」という、 そんなタイトルの童謡があるんですが、子供のころに、この歌を好んで歌っていた時期がありました。

その頃から、ただ漠然とした夢をみたんだと思います。それから時が経ち、実際にお芝居をすることになった時、純粋に「楽しい」と感じました。 何か大それた理由があるというよりは、ごく自然に正しい形でスタートを切れたのだと思います。

そして時間が経つにつれて、演じることの中に単なる「楽しさ」とはまた違う感情を抱くようになりました。「もっと上手くなりたい」「今研究しているこの作品を、本当に素晴らしいものとして見せたい」。 そう思ううちに、時間が経てば経つほど、「俳優」という夢が自分の中でどんどん大きく、そして深くなっているのを感じています。

──目標となる俳優像はありますか。

ハン・ジウ：後から振り返って「えっ、あの役もこの俳優が演じていたの!?」と驚かれるような、そんな言葉をもらえる俳優になりたいです。

ハン・ジウという私自身の名前で覚えていただけるのも、もちろんとてもありがたいことです。でも、それ以上に自分が演じてきた「役」として人の記憶に残りたいという思いがあります。

だから、後になってから「実はあの役も、この役も同じ人が演じていたんだ！」と言ってもらえるように。作品ごとに全く違う魅力を見せて、「へぇ、こんな俳優がいたんだ」と驚きを与えられる存在になりたいですね。

──「今、やりたい役」はどんなものですか。

ハン・ジウ：今はとにかく、まだやったことのない役なら何でも挑戦したいというスタンスで、何事に対しても可能性を開いておきたいと考えています。

例えば「同一作品内で複数の役柄を演じてみたい」という話をしていたら、去年、実際に1人4役を演じることになったんです。その後、「次は男性に変わる役とか、何か特殊な状況に置かれた人物を演じてみたい」と話していたら、なんと今年、長編映画で本当にそういった機会に恵まれることとなったんですよ。

このように口に出せば叶うこともありますし、特定の何かに絞るのではなく、とにかく自分が経験したことのないあらゆる役に挑戦したい、そうオープンに考えています

──座右の銘を教えてください。

ハン・ジウ：2つあります。1つ目は「그럴 수도 있지（クロル スド イッチ／まぁそういうこともあるよね）」。

私はもともとストレスを溜め込みやすいタイプだったので、少しでもストレスを減らそうと努力してきました。その結果、行き着いたのは「結局、一番大切なのは自分自身をコントロールすることだ」という考え方です。

物事を深刻に受け止めすぎず、あまりに多くのことに意味を見出しすぎないようにしよう。そんな思いから、「まあ、そういうこともあるよね」と考えるようにしています。 そうやって構えていると、本当にさらりと受け流せることが増えますし、実際に心が軽くなっていくんです。

2つ目は「인생은 부메랑이야（人生はブーメランだ）」です。自分がした善い行いは、いつか必ず自分に返ってくる。その一方で、もし誰かが良くない振る舞いをしたとしても、それもまたその人（あるいは自分）に返っていくものだ。 そう信じて、日々を過ごしています。

──なんというか、すごく達観されてますね。そんな心の余裕を持って生きていきたいです。

ハン・ジウ：いえいえ。私自身もそういう生き方ができるようにと、努力をしている最中です。

──つらい時や悩みがある時に、自分を再び立ち上がらせる方法はありますか。

ハン・ジウ：つらい時、悩みがある時は、なるべく早くその状態から抜け出そうとする傾向があります。

とにかく歩きます。歩きながら考えを整理することが多くて、外を歩いているうちに、悩みが消えるまで、あるいは答えが見つかるまで、ずっと歩き続けていることもあります。

でも、歩く元気すらないときもありますよね。そういうときは無理に立ち直ろうとはせず、ただそのまま崩れていることにします。寝たり、おいしいものを食べたり、横になって休んだり、好きな映画を見たり、本を読んだり、音楽を聴いたりしながら、また立ち上がるための力を少しずつためていく。

特別な方法ではないですが、私はそうやって自分をいたわっている気がします。

──自分のケアの方法を知ることって、とても大切なことだと思います。俳優として今最も大切に思っている瞬間はいつですか。

ハン・ジウ：私は、一人で過ごす時間をとても大切に考えています。もちろん、こうやって人々と一緒に過ごす時間も私にとってはかけがえのないものですが、それと同じくらい、一人でじっくりと考えを巡らせたり、本を読んだり、映画やドラマを観ながらリラックスして過ごす時間が重要なんです。

そうした自分だけの時間の中で、心身がチャージ（充電）されるだけでなく、新たな気づきや学びが得られたりもします。だからこそ、私にとって一人で過ごす時間は欠かせないものだといえます。

──今後、俳優ハン・ジウの物語はどのような方向に進むのでしょうか。また、作品活動を通じて観客やファンに伝えたいメッセージがあるとしたら。

ハン・ジウ：これからも私は、役の大小に関わらず、さまざまな役に挑戦しながら、より多くの作品を通じて皆さんに丁寧にご挨拶（その姿を披露）していきたいと思っています。そして、それを実現させるために、これからもたゆまぬ努力を続けていくつもりです。

もともと私を知ってくださっていた方もいれば、他の作品をきっかけに知ってくださった方もいらっしゃるでしょう。ですが、特に「ON&OFF」を通じて私のファンになってくださった方が本当にたくさんいらっしゃいます。

今後、私がどんな作品に出演することになっても、末長くファンとしてそばにいてくださり、温かく見守っていただけたら幸いです。皆さんと、これから先もずっと、長くお会いしていただける存在でありたいです。本当にありがとうございます。

チョ・ユンに聞く、俳優としての生き方──

──俳優さんを目指したきっかけは

チョ・ユン：私はのどかな田舎の出身なのですが、いつも「ソウルに行きたい」と言っているような子どもでした。田舎の中でもとりわけ小さな村にいたので、「ソウルに行きたい」「有名になりたい」という思いが常にありました。

そうして自然と有名になることを目標にするようになり、「芸能人になろう」と決めたのが最初の始まりでした。それが自然な流れとなって、今の「俳優」という職業に就くことになりました。

──どういった俳優を目指していますか。

チョ・ユン：限界のない俳優になりたいです。どんなキャラクターでも演じられるような、万能な俳優を目指しています。

──「今、挑戦したい役」はどんなものですか。

チョ・ユン：私は、実際に起きた事件を扱う物語に挑戦してみたいです。

──少し意外に感じたのですが、そう考える理由を教えていただけますか。

チョ・ユン：私たちが忘れかけていた歴史や、風化してしまった物語を、私がもう一度演じることで、それを見た方々が改めて（その事件や歴史について）考えてくださる。それこそが、本当に意味深いことだと思うんです。

だからこそ、実際の事件を扱った物語を演じてみたい、という思いが人一倍強いのだと思います。

──ありがとうございます、素晴らしい回答です。

チョ・ユン：はい！（日本語）。

──座右の銘はありますか。

チョ・ユン：私の信条は「남의 삶과 비교하지 말자（他人の人生と比較するのはやめよう）」です。

もちろん、私自身も完璧ではありませんが、そもそも人は皆、始まりも違えば終わりも違うはず。だからこそ、比較すること自体が実は無意味なことだと考えています。他人と比べるよりも、過去の自分と比べて今の自分がどれだけ成長し、変わることができたか。そちらの方がずっと重要だと思います。

──すごく素敵な考え方ですね、一人の人として尊敬できる考え方です。そんなユンさんにとって、俳優としての人生がチョ・ユンという人の人生にどんな意味を与えたと思いますか。

チョ・ユン：私の人生のモットーは、自分の夢があり、生涯その夢を抱き、その夢を愛していけることは本当に幸福だと思う。ということです。俳優としての人生は私にとって本当に意味深いものです。

── 俳優チョ・ユンさんにとって演技とはどんな存在ですか。

チョ・ユン：人生で私という人を成長させる媒体です。

── 今後、俳優チョ・ユンの物語はどのような方向に進むのでしょうか。また 作品活動を通じて観客やファンに伝えたいメッセージがあるとしたら。

チョ・ユン：私はこれからも一つのイメージに留まらずいろんな人物の生き様を通して少しずつ成長する俳優になりたいです。

作品を通じて視聴者・観客のみなさまに、大きなメッセージを伝えるというよりは、誰かの心に小さな響きでも残せるようなお芝居をしていきたいです。私の作品を見ている観客やファンの方々に、「誰かの話が結局私たちの話になる可能性もあるんだよ」という共感と小さな慰めを伝えられる俳優になりたいです。

累計770万再生、ファンミーティング決定、日本でのイベントも決定と異例続きのWebドラマ「ON＆OFF」。そのヒットの裏側には、俳優たちによる徹底的な演技プランの検討と立体的な感情表現、少人数だからこそ対応できた制作チームの柔軟性、そして監督の優れたバランス感覚があったようです。

しかし、実は作品の人気が加速したのは公開から4ヶ月後の2025年12月ごろから。韓国のファンはもちろん世界各国のファンが思い思いに作品の良さをSNSで発信し続けたことがヒットの大きな要因となっています。

日本でも2月に同作と出演俳優たちを応援する「JAPAN FAN BASE（通称：ONnOFF_FB_JP）」が発足。海外の俳優を初めて応援するというファンが多いことを受けてさまざまな情報提供やサポートを行っており、同シリーズや俳優たちのSNSのコメント欄には日本語での応援メッセージが増え続けています。

こうした熱狂的なファンたちは口を揃えてこう言います。「本当に素晴らしい作品だからただ見て欲しくて。それだけです」──。

わずか3人で運営する制作会社と真摯な演技で作品に向き合った俳優たちが作り出したYouTubeドラマは今、確実に世界中の人々の心を動かしています。

取材・文／Kikka