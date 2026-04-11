大分vs山口 スタメン発表
[4.11 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](クラド)
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 20 木許太賀
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 27 松尾勇佑
DF 30 戸根一誓
DF 33 宮川歩己
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
FW 9 有馬幸太郎
FW 13 伊佐耕平
FW 21 有働夢叶
監督
四方田修平
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 38 田所莉旺
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
FW 11 藤岡浩介
FW 34 古川大悟
控え
GK 16 糸原紘史郎
DF 49 峰田祐哉
MF 25 藤森颯太
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
※19:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[大分トリニータ]
先発
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 2 岡本拓也
DF 6 三竿雄斗
DF 31 ペレイラ
MF 7 吉田真那斗
MF 8 榊原彗悟
MF 14 宇津元伸弥
MF 20 木許太賀
MF 37 木本真翔
MF 72 山口卓己
FW 17 キム・ヒョンウ
控え
GK 1 田中悠也
DF 27 松尾勇佑
DF 30 戸根一誓
MF 18 野嶽惇也
MF 19 小酒井新大
FW 9 有馬幸太郎
FW 13 伊佐耕平
FW 21 有働夢叶
監督
四方田修平
[レノファ山口FC]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 3 大岩一貴
DF 5 喜岡佳太
DF 38 田所莉旺
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
FW 11 藤岡浩介
FW 34 古川大悟
控え
GK 16 糸原紘史郎
DF 49 峰田祐哉
MF 25 藤森颯太
MF 28 小林成豪
MF 36 西堂久俊
MF 40 成岡輝瑠
FW 8 野寄和哉
FW 19 山本駿亮
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治