[4.11 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第10節](クラド)

※19:00開始

主審:鶴岡将樹

<出場メンバー>

[大分トリニータ]

先発

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 2 岡本拓也

DF 6 三竿雄斗

DF 31 ペレイラ

MF 7 吉田真那斗

MF 8 榊原彗悟

MF 14 宇津元伸弥

MF 20 木許太賀

MF 37 木本真翔

MF 72 山口卓己

FW 17 キム・ヒョンウ

控え

GK 1 田中悠也

DF 27 松尾勇佑

DF 30 戸根一誓

DF 33 宮川歩己

MF 18 野嶽惇也

MF 19 小酒井新大

FW 9 有馬幸太郎

FW 13 伊佐耕平

FW 21 有働夢叶

監督

四方田修平

[レノファ山口FC]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 3 大岩一貴

DF 5 喜岡佳太

DF 38 田所莉旺

MF 2 小澤亮太

MF 4 中島賢星

MF 6 輪笠祐士

MF 7 三沢直人

MF 17 田邉光平

FW 11 藤岡浩介

FW 34 古川大悟

控え

GK 16 糸原紘史郎

DF 49 峰田祐哉

MF 25 藤森颯太

MF 28 小林成豪

MF 36 西堂久俊

MF 40 成岡輝瑠

FW 8 野寄和哉

FW 19 山本駿亮

FW 20 末永透瑛

監督

小田切道治