明日12日から18日(土)は、北日本は晴れる日が多く、西日本ほど曇りや雨となる日が多いでしょう。19日(日)から24日(金)の期間は、天気は周期変化する見込みです。この先は、東日本から西日本を中心に汗ばむ暑さとなる日が多くなるため、熱中症に注意してお過ごしください。

明日12日〜18日 北日本は晴れる日多く、西日本は雨の日多い

北日本では、明日12日はオホーツク海へ進む低気圧などの影響で午前を中心に曇りや雨の所が多く、雪が降る所もありますが、13日(月)から17日(金)は、高気圧に覆われて晴れる日が多い見込みです。18日(土)は、気圧の谷の近づくタイミングによっては、雨となる可能性があります。





東日本は、明日12日は高気圧に覆われて晴れますが、13日(月)から18日(土)は太平洋側ほど前線や低気圧の影響を受けやすく、雲が多くなる見込みです。西日本は、明日12日は近畿から中国・四国地方は晴れますが、九州は西から近づく前線の影響で雲が多くなり、雨の降りだす所があるでしょう。西日本では、その後、18日(土)にかけても、前線や低気圧の影響を受けやすく、曇りや雨となる日が多い見込みです。気温は全国的に平年より高く、かなり高くなる日もあるでしょう。大阪は、最高気温25℃以上の夏日になる日が多く、東京、名古屋、福岡は23℃前後まで気温が上がる日が多い見込みです。まだ体が暑さに慣れていない時期なので、気温が上昇する日は、帽子や日傘で暑さを避けたり、こまめに水分をとるなどの熱中症対策を心がけてください。

19日〜24日 天気は周期変化

19日(日)から24日(金)は、天気が周期的に変わり、序盤と終盤で雨が降る所が多いでしょう。中盤は晴れる所が多く、21日(火)を中心に最高気温25℃以上の夏日になる所が増える見込みです。関東から九州では、汗ばむ暑さとなるため、熱中症にお気をつけください。



また、19日(日)前後は、台風4号が小笠原諸島に接近する可能性があり、今後の情報に注意が必要です。