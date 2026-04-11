俳優の山本裕典（38）が、ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』で30時間の過酷なマラソンに挑むにあたり、自らの好感度回復と「地上波復帰」という悲願を語った。

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ABEMAは2026年4月11日の開局10周年を記念し、同日午後3時から12日夜10時まで特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送する。その目玉企画『山本裕典 オファー待ち30時間マラソン』では、『愛のハイエナ』内の人気企画「山本裕典、ホストになる。」で世間を騒がせてきた山本が、30時間の生放送中にマラソン完走を目指す。道中には、山本のホストの師匠である軍神（心湊一希）や番組で人気のホストらも応援に駆けつけ、リアルタイムで仕事のオファーを待つ山本の挑戦を盛り上げる。

今からおよそ3年前に始まったホスト企画によりネットではバズりまくった山本だが、現在の仕事はパチンコ営業やYouTubeがメインであり、かつてのような輝かしい舞台からは遠ざかっている。山本はインタビューで「やっぱりどうしても、テレビ…地上波に出たいっすよね」と切実な思いを吐露した。かつてドラマの主役やCMに出演していた頃は好感度があったと振り返りつつ、「ただ今は、好感度って部分はないじゃん」と己の現状を突き放すように語る。だからこそ、このマラソンで30時間走る姿を見せれば「好感度あがんじゃねえかなと思って。で、仕事の声かけてくれると思うんで」と、今回の挑戦に再起を懸けている。

山本の野望は止まらない。「そら、俺だって『お〜いお茶』とかのCMやりたいよ。大谷翔平の次は山本裕典だろ。え？」と冗談めかしつつも、その目にはかつての栄光を取り戻そうとする執念が宿っていた。

練習の合間、山本は「俺みたいな人間がさ、こうやってカメラ何台も追っかけてもらうことなんてないと思ってたことだから」と感慨深げに語り、ABEMAの10周年という大役に「全うしなきゃなって。その責任感はある」と表情を引き締めた。「足が腐ろうと、ほふく前進で俺はゴール目指す」と言い切る山本の覚悟は本物である。最後に山本は「一生懸命走りきって、その姿を見て一緒に仕事をしたいなと思ってくれる方々がいたら、仕事のオファーよろしくお願いします。待ってます！」と業界関係者に深く頭を下げた。