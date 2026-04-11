◆パ・リーグ 楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）

先発した左腕・早川隆久は７回３安打１失点の好投。昨年９月に左肩を手術した影響で開幕は２軍スタートとなったが、１軍復帰登板で今季初白星をもぎ取った。 「ホームで勝つのが２年ぶりになるので、本拠地で勝ててすごくよかったと思います。不安もたくさんありましたけど、まずここまで支えてくださった、たくさんの方々に感謝したいという気持ちをプレーで表現できればと思って、頑張っていけたので。ファンの声援もあって、こういうピッチングができた」

楽天モバイルでの連敗を６で止め、４連敗中だった天敵・オリックスを抑えた。楽天モバイルでのオリックス戦は６連敗中だったが、負の歴史に終止符を打った。

左越え３ランを放ち、ヒーローになったＹＧ安田に登録名変更を勧めたことでも知られる。

「改名して、打たなかったらどうしようっていう不安もたくさんずっとありながらも、自分の（投げた）試合で打ってくれた。今後も打ってもらえればなという風に思います」と笑みがはじけた。

「まだまだシーズンは始まったばかり。粘り強く戦っていって、リーグ優勝、日本一を目指してやっていければと思うので、これからも応援よろしくお願いします」とファンの大歓声に応えた。