

山梨県の春を彩る「2026富士芝桜まつり」が、2026年4月11日（土）から山梨県・富士本栖湖リゾートで開幕しました。5月24日（日）までの期間中、世界遺産・富士山を背景に約50万株の芝桜が織りなす「ピンクの絨毯」を楽しめます。2026年は、没入感溢れる新スポット「きらめく花雫ミラー」の登場や、愛犬連れに嬉しい入場規制の緩和（特定日を除く）など、例年以上にアップデート。本記事では、富士急行線の特急を活用したスマートなアクセス方法から、現地でしか味わえない限定グルメ、SNS映え間違いなしの撮影ポイントまで、2026年最新版の楽しみ方を徹底解説します。

富士山を背景に広がる約50万株の「ピンクの絨毯」

2026年のキャッチコピーは「春の特等席。」芝桜のじゅうたんと富士山のコントラストが見事！

山梨県富士河口湖町の富士本栖湖リゾートにて、今年も「2026富士芝桜まつり」がスタートしました。開催期間は2026年4月11日（土）から5月24日（日）までを予定しており、関東最大級となる約50万株の芝桜が咲き誇ります。（※開花状況により変動する場合あり）。営業時間は8:00〜16:00 （※時期により変動あり）。入園料は大人（中学生以上）：1,000円〜1,300円 小人（3歳以上）：500円〜700円で、時期により変動します。

鉄道・バスを組み合わせた「春の富士周遊」のススメ

電車のアクセス（画像：富士本栖湖リゾート）

富士芝桜まつりは、公共交通機関でのアクセスが非常に充実しています。期間中は、富士急行線「河口湖駅」を発着する会場行き路線バス「富士芝桜ライナー」を運行するため、車を持たない旅行者でも気軽に訪れることができます。

特に注目は、富士急行線の名物列車「富士山ビュー特急」や「フジサン特急」との組み合わせです。車窓から富士山を眺めながら河口湖へ向かい、そこからバスで花の名所へ。この移動プロセスそのものが「春の鉄道旅」として完成されており、混雑回避の面でも公共交通機関の利用が賢い選択といえそうです。

【参考】富士急行線ダイヤ改正、新宿からの乗り継ぎ最大21分短縮！富士山ビュー特急･フジサン特急のAMシフトで河口湖での滞在時間が大幅拡大へ（※2026年2月掲載） https://tetsudo-ch.com/13021868.html

詳しい交通情報と昨年の様子は、下記取材記事をチェックしてください。

【参考】GWは約50万株の芝桜と富士山の競演「2025富士芝桜まつり」へ！ 芝桜の開花状況やおすすめ撮影スポットを一挙公開！（※2025年4月掲載） https://tetsudo-ch.com/13000380.html

ピーターラビット（TM）イングリッシュガーデンも注目！

毎年恒例、ピーターラビット（TM）のフォトスポット

会場内には、英国生まれの物語『ピーターラビットのおはなし』の世界観を再現した「ピーターラビット イングリッシュガーデン」が併設されています。

ここでは、物語に登場する約300種類の草花が楽しめるほか、ピーターやその仲間たちと一緒に写真が撮れるフォトスポットが随所に配置されています。花鑑賞の合間におなじみのキャラクターたちを見て楽しみ、癒されましょう。

【参考】「2025富士芝桜まつり」は芝桜だけじゃない！「ピーターラビット(TM) イングリッシュガーデン」やご当地グルメ、河口湖遊覧もレポート！（※2025年5月掲載） https://tetsudo-ch.com/13000425.html

絶景を切り取る！おすすめフォトスポット

【NEW】「きらめく花雫ミラー」

「きらめく花雫ミラー」

今年のフォトスポットのなかでも注目は、新作の「きらめく花雫ミラー」。朝露がキラキラと光り輝く様子から着想を得た作品で、自分自身が風景の中に入り込んだかのような没入感が得られます。ここでしか撮影できない写真が撮れそうですね。

「幸せへ続く扉」はカラーチェンジ

「幸せへ続く扉」

富士山と芝桜が引き立つスポットとして例年人気の「幸せへ続く扉」。2026年版は、扉の色が芝桜を引き立てるやわらかな色彩になりました。

昨年登場の「Mt.FUJIオブジェ」

「Mt.FUJIオブジェ」

昨年登場した「Mt.FUJIオブジェ」が今年も登場。どこへ行ったか一目瞭然で、SNSに掲載したくなりますね。

その他、おなじみの「恋するハートのベンチ」「ピンクの海を旅する小舟」も設置されています。

「ワンちゃんフォトスポット」も設置

ドッグフレンドリーなスポットが、さらに愛犬と過ごしやすく！

2026年は愛犬の入場規制をこれまでよりも緩和し、GW期間等（4/25〜5/6と園内混雑時）の混雑期以外はリードでの入場が可能となりました。よりドッグフレンドリーになったスポットで、ドッグランや芝桜をバックに撮影ができる「ワンちゃんフォトスポット」での記念撮影を楽しみましょう。

今年も「ワンちゃんフォトスポット」を設置

【ここがポイント！】2026年の賢い訪問時期は？

混雑回避のコツ

GW期間（4/25〜5/6）は例年、周辺道路が激しく渋滞します。バスの定時性も考慮すると、午前8時の開園直後を狙うか、富士急行線「河口湖駅」からのライナーバス予約を事前に検討しましょう。

ペット連れならGW明けが狙い目？

2026年から「リードのみ」で歩ける期間が拡大されましたが、GW期間中はケージ・カート等が必要です。愛犬を自由に歩かせたいなら、GW明けの5月中旬が狙い目でしょう。

ご当地グルメや映えるテイクアウトグルメを満喫

左上から時計回りに「揚げパンソフト」「桜チュロス」「フジヤマハニーカステラ」「カラフルスイーツ」

イベントのもうひとつの楽しみが、会場内のレストランや売店で提供される充実したメニューです。「富士宮やきそば」や「吉田のうどん」など定番の富士山ご当地グルメをはじめ、揚げたてのパンにソフトクリームを乗せた「揚げパンソフト」や桜の文字をかたどった「桜チュロス」、毎年人気の富士山型ベビーカステラ「フジヤマハニーカステラ」、ときめくカラフルなスイーツ（ドーナッツ・クロワッサン）など、園内を散策しながら食べられるテイクアウトグルメが充実しています。

富士芝桜まつりならではのお土産をGET！

毎年一番人気の富士芝桜限定桔梗信玄餅やフジヤマクッキー、さくら焼き

会場内のショップでは、山梨県を代表する銘菓の限定バージョン「富士芝桜限定桔梗信玄餅」や富士芝桜まつりをイメージしたカラーの限定パッケージ「フジヤマクッキー」、桜葉あんが入った「さくら焼き」など魅力的なお土産が並んでいます。富士芝桜の絶景をモチーフにしたステンドガラス風のブックマーカーも限定販売します。

刻一刻と変化する富士山の表情と、足元に広がる鮮やかなピンクのグラデーション。「2026富士芝桜まつり」でしか出会えない景色は、春の旅のハイライトになるはずです。開花状況は天候により日々変化するため、お出かけ前には公式サイトをチェックして、最高の「富士山×芝桜」を写真に収めてくださいね。

（画像：富士急行）

鉄道チャンネル編集部

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