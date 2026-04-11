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【AIに負ける】Excelを覚えなくていい未来が来ちまった。CopilotがExcelの操作を色々やってくれます。差を付けていたスキルの価値が激減ですわ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【AIに負ける】Excelを覚えなくていい未来が来ちまった。CopilotがExcelの操作を色々やってくれます。差を付けていたスキルの価値が激減ですわ』と題した動画を公開した。本動画では、Excelに組み込まれたAI機能「Copilot」を用いて、複雑な関数や操作を覚えなくてもデータ集計や分析を自動で行う方法を紹介している。



戸田氏は、これまでのCopilotは操作方法を回答するだけだったが、新たに「編集」機能が追加され、Excel上で直接表の作成や編集が可能になったと説明。デモとして「東京23区の面積と人口を表にしてください」とプロンプトに入力すると、瞬時にデータが入力された表が自動生成された。処理中にエラーが出た場合は「パソコンごと再起動するとうまくいく」と、実践的なアドバイスも添えられている。



さらに、生成された表に対して「人口の多い順番に並べ替えて」「人口密度の列を追加して」と指示するだけで、並べ替え機能や関数を知らなくてもAIが自動で処理を実行。その他にも、複数シートの売上合計の算出や、回帰分析を用いた将来の売上予測、棒グラフの作成まで、すべてプロンプトからの指示のみで完結する様子が収められている。複雑な分析が一瞬で完了する様子に、戸田氏は「本当に私たちの仕事がなくなるなって分かりますよね」と驚きを隠せない様子を見せた。



これまではExcelの関数や機能をどれだけ知っているかがスキルの差となっていたが、これからはAIに的確な指示を出す力が求められる。Copilotの登場により、誰もが高度なデータ処理を短時間でこなせるようになるため、業務効率化の強力な武器として活用していきたい機能である。