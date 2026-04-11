６連敗→３連勝のアビスパ。長崎戦で決勝弾の見木友哉が誓う「ここから上にどんどん行きたい」
J１百年構想リーグの開幕戦はPK戦勝ち。その後は黒星が６つ並んだアビスパ福岡。だが、８節・ガンバ大阪戦でPK戦勝ちを収めると、続くサンフレッチェ広島戦は１−０の勝利。そして４月11日に迎えた10節・V・ファーレン長崎戦も１−０で接戦を制した。
長崎戦の決勝弾は見木友哉。62分、巧みなキックフェイントで敵をかわし、右足で鋭いグラウンダーのシュートを突き刺した。
試合後のフラッシュインタビューで、「開幕から苦しいシーズンだったので、ホームで勝点３を取ることができて、非常に嬉しいです」と喜ぶ。
自身の得点については「しっかりインパクトできた。フリーになって、うまく相手を見ることができて、キックフェイントで右に持ち替えることができたので、そこで勝負があったのかな」と振り返る。
チームはこれで３連勝。調子は上向いている。見木も「ここから上にどんどん行きたいと思います」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】豪快に、決めた！ 福岡を３連勝に導く見木友哉の鮮烈弾
長崎戦の決勝弾は見木友哉。62分、巧みなキックフェイントで敵をかわし、右足で鋭いグラウンダーのシュートを突き刺した。
試合後のフラッシュインタビューで、「開幕から苦しいシーズンだったので、ホームで勝点３を取ることができて、非常に嬉しいです」と喜ぶ。
自身の得点については「しっかりインパクトできた。フリーになって、うまく相手を見ることができて、キックフェイントで右に持ち替えることができたので、そこで勝負があったのかな」と振り返る。
チームはこれで３連勝。調子は上向いている。見木も「ここから上にどんどん行きたいと思います」と気合を入れた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】豪快に、決めた！ 福岡を３連勝に導く見木友哉の鮮烈弾