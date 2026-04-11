[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](ノエスタ)

※15:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 16 カエターノ

DF 24 酒井高徳

MF 5 郷家友太

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

FW 13 佐々木大樹

FW 19 満田誠

FW 41 永戸勝也

控え

GK 71 権田修一

DF 2 飯野七聖

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 14 乾貴士

MF 44 日高光揮

FW 10 大迫勇也

FW 11 武藤嘉紀

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 40 内野航太郎

監督

ミヒャエル・スキッベ

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 2 野上結貴

DF 13 藤井陽也

DF 31 高嶺朋樹

MF 7 和泉竜司

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 19 甲田英將

MF 22 木村勇大

MF 27 中山克広

FW 11 山岸祐也

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 44 森壮一朗

MF 9 浅野雄也

MF 17 内田宅哉

MF 29 吉田温紀

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

FW 18 永井謙佑

FW 30 杉浦駿吾

監督

ペトロヴィッチ