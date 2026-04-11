神戸vs名古屋 スタメン発表
[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](ノエスタ)
※15:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 24 酒井高徳
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 13 佐々木大樹
FW 19 満田誠
FW 41 永戸勝也
控え
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 44 日高光揮
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 19 甲田英將
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 44 森壮一朗
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 29 吉田温紀
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
※15:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 24 酒井高徳
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 13 佐々木大樹
FW 19 満田誠
FW 41 永戸勝也
控え
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 44 日高光揮
FW 10 大迫勇也
FW 11 武藤嘉紀
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 19 甲田英將
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 44 森壮一朗
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 29 吉田温紀
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 18 永井謙佑
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ