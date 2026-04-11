女優・鶴田真由が6日、自身のインスタグラムを更新。仕事で訪れた福岡県での出来事について記した。



【写真】思ったよりデカっ 人気女優の目の前に現れたカップル

「仕事で福岡に。そして、大好きな伊都志摩(糸島)へ。」と書き出した鶴田。夕方に宿泊先へ到着した後のこと、まさかのシーンが訪れる。「少しお散歩に出たら道端で猪のカップルと遭遇!!」と、猪の絵文字＋冷や汗の顔文字で思いも寄らない出会いがあったことを伝えた。



アップされたのは1頭は黒っぽく、もう1頭は茶色の猪。「さて、どうしたものか!?と二頭の猪と目があいつつ＆硬直しつつ、、、でも、よく見ると豚鼻で愛らしい出立ちが愛犬ともダブり。」と、ラブラドゥードルの愛犬が脳裏をよぎったと振り返った。



驚きは遭遇だけでは済まなかった。「『こんにちは』と頭を下げたら、二頭も順番に『こんにちは、こんちには』と言わんばかりに頭をペコペコ下げてくれた。これ、ホント 猪は普段そんな仕草をするのだろうか？」と鶴田。奈良の鹿を思い起こさせるような動きをしたという。



さらに、「『ちょっと通ってもいいですか？』と言いつつ近づいて行ったら反対側に走って行ってしまった。なんだか、ナウシカになった気分」と野生動物との予期せぬ触れ合いを伝え、「#猪のカップル #ナウシカの気分 #糸島での出来事 #猪との交流」とハッシュタグを添えた。



ファンからは「鹿さん達がおじぎをする姿は何度も見ていますが 猪さんまで」「猪突猛進？されずにラッキー」「心が通ったのかも」「鶴田ナウシカと改名されては(笑)」といったコメントが寄せられていた。



鶴田は1970年生まれ、神奈川県出身。ドラマ、映画、舞台など幅広く活躍。NHK大河ドラマ「花の乱」(1994年)、「徳川慶喜」(98年)、「篤姫」(2008年)のほか、2023年のNHK連続テレビ小説「らんまん」や昨年放送のフジテレビ系ドラマ「あなたを奪ったその日から」などに出演している。1996年には映画「きけ、わだつみの声 Last Friends」で日本アカデミー賞の優秀助演女優賞を受賞している。



（よろず～ニュース編集部）