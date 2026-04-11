夕刊紙・日刊ゲンダイで数多くのインタビュー記事を執筆・担当し、現在も同紙で記事を手がけているコラムニストの峯田淳さんが俳優、歌手、タレント、芸人ら、第一線で活躍する有名人たちの“心の支え”になっている言葉、運命を変えた人との出会いを振り返る「人生を変えた『あの人』のひと言」。第63回は、コメディアン・俳優のすわ親治さん。「ドリフの番組でブルース・リーのものまねをしていた人」と聞いてピンときますか？ そう、あの人です。知られざるザ・ドリフターズの“秘話”です。

【写真を見る】すわ親治が運転手をつとめた「加藤茶」のギャグの数々

6人目のメンバー？

連載のために取材して、ザ・ドリフターズのメンバーよりも面白いんじゃないかと思ったのが、付き人だったすわ親治（73）。

6人目のドリフ

「6人目のメンバーに」と書かれたこともあるほどで、そのトボケた話しぶりは何とも味わいがあった。本人が大真面目に話すほど、噴き出しそうな瞬間が何度もあった。

連載「付き人が語る 爆笑 ドリフあの時代」（12年）の自己紹介――。

〈すわ親治といいます。何者かって？ 職業は芸人で役者もやってます。その昔、あの「8時だョ！全員集合」（TBS）のコントで「アチョ〜〜」とブルース・リーの物まねをやって、“カトちゃん”の「ヒックション！」で背中からコケたり、ドリフのメンバーが“アテレコ”で出演した人形劇「飛べ！孫悟空」では馬の役で「ウワハハハハハハハ」と甲高い笑い声を発していたのがボク〉

出身は鹿児島県で、コメディアンを目指し上京。「全員集合」が始まって4年目の72年、ドリフの付き人募集の新聞広告を見て応募したものの、すでに付き人は決まっていて、代わりに加藤茶（83）の運転手として採用された。この辺りの話からして大爆笑の連続だ。

当時、加藤が乗っていたのはアメ車の大きなマーキュリークーガー。すわは運転免許は持っていたものの、左ハンドルは初めて。当然、運転は下手で、東京の道路を知らないからぶつけるのもしょっちゅう。なのに、ある時、「お前のおかげでオレは“腰が低いね”と近所で評判だよ」と加藤に褒められた。そういわれても何のことかわからない。その答えは、

〈ボクが急ブレーキを踏むたびに後部座席の加藤さんがカクッ、カクッとなる。それがお辞儀しているように見えるらしいのです。〉

連載ではこんなエピソードが散りばめられた。

運転手を始めて1年半後、加藤がいかりや長介（04年死去、享年72）に掛け合ってくれて、仲本工事（22年死去、享年81）の付き人に“昇格”した。月給は1万5000円から5万5000円にアップ。加藤の「ちょっとだけよ〜」が流行った73年頃のことだ。

最終的にいかりやの付き人も務めたが、その間、16年間もドリフと行動を共にした。その間に、ドリフの付き人は100人以上も入れ替わったそうで、たった2時間で姿を消した人もいたとか。16年も長続きしたのはすわだけで、付き人からメンバーに昇格したのは志村けん（20年死去、享年70）ただ一人だった。

芸能界には厳しい上下関係があり、中でも人気者だったドリフだけに、現場は過酷だ。コンプラも何もあったものではなかったのでは、と思われがちだが、真逆なところがドリフのすごさでもある。すわ曰く、

〈メンバーは付き人に対してムチャなことは決して言わないし、怒った場面も見たことがない。みんな優しかったですよ〉

〈ドリフターズは“大人の集団”。頭ごなしに弟子を叱ることはないし、ちゃんと一人の人間として接してくれる〉

「かまってやれなくてゴメンな」

各メンバーの思い出についてはこう語った。

付き人たちは、いかりやの自宅近くのアパートに住んでいた。貧乏暮らしだからお金がない。それでも一杯ひっかけたくなると、いかりやが行きそうな店を突き止めて出かけた。いかりやを見つけると、「あれ？ いたんですか」とトボケる。いかりやは「何がいたんですかだよ。いいから、こっち来て飲めよ」と、たからせてくれたという。

もっとも、ステージでのいかりやは妥協がなく、とにかく厳しかったのはよく知られるところ。ミスった時に「オレは今日は出ない。お前がステージで客に謝ってこい」と怒られたこともあった。それでも「全員集合」が終了し、すわがフリーになってから一献傾けることもあった。その時に「全員集合の時はかまってやれなくてごめんな」としみじみ語ったそうだ。

加藤はひねりが利いている。遅刻魔のすわは、反省の意味を込めて何度も頭を丸めた。すると加藤に「オレがヤクザを雇っていると思われるだろ。（丸めるのを）やめろ」と言われたという。

地方営業の時などは前のりで準備するが、夜になると仲間らと集まって遊ぶことが多かった。すわはよくカモにされ、支払いの金額は月給では払いきれないほどになる。そんな時は仲本に借金をしたこともあった。「一体、いくら借りたいんだ？」と言われ、「7万円です」と答えると、何も言わずに貸してくれた。もちろん、仲本はお金が返ってくるとは思っていない。

荒井注（2000年死去、享年71）については、こう語っている。

〈「ジス・イズ・ア・ペン」「何だ、バカヤロー」のギャグが大ウケだった荒井さんの個性があまりに強烈で、お客さんもなかなかついてこなかった〉

高木ブー（93）には意外な一面が。20歳も上なのに「飲みに行きましょうよ」と気さくに話しかけることができる雰囲気があったという。そして飲んだ時に「コントではもっと先輩をイジッた方がいいよ」とアドバイスしてくれた。

肌でドリフを知る人

付き人からメンバーに昇格した年上の志村は、毎晩のように飲みに連れて行ってくれたが、志村のアドバイスは貴重な財産になったという。

「全員集合」はコントの企画を練る伝説の会議が有名だが、煮詰まることもしばしば。そんな時は志村が付き人たちのところにやってきてからかったり、どついたりしてリアクションを楽しむことが多かったそうだ。それがエスカレートし、ブルース・リーの物まねをやるきっかけになった。

そして、79年。スポーツ紙に「『ドリフ』が6人になる」という記事が掲載された。すわが加入するのかと思われたが、「その2年後にはボク自身が行き詰まってしまい、付き人を辞めてしまった」。

その後はフリーに。社会風刺コント集団「ザ・ニュースペーパー」で活動後は沢田研二の舞台などで活躍している。ドリフで存命なのは加藤と高木だが、2人に続く、肌でドリフを知る人だと思う。

峯田淳／コラムニスト

デイリー新潮編集部