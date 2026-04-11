開催：2026.4.11

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 11 - 5 [ガーディアンズ]

MLBの試合が11日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとガーディアンズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。

3回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-0 CLE

4回表、4番 カイル・マンザード 初球を打ってセンターへのホームランでガーディアンズ得点 ATL 1-1 CLE

5回表、さらにレフトがエラーでガーディアンズ得点 ATL 1-2 CLE

6回裏、1番 ロナルド・アクーニャ 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 ATL 2-2 CLE、3番 マット・オルソン 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 4-2 CLE、7番 ドミニク・スミス 初球を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 5-2 CLE、8番 マイケル・ハリス 初球を打って右中間スタンドへのツーランホームランでブレーブス得点 ATL 7-2 CLE

7回裏、6番 オジー・アルビーズ 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 8-2 CLE、7番 ドミニク・スミス 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 9-2 CLE

8回表、5番 リース・ホスキンス 9球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 ATL 9-3 CLE、8番 アンヘル・マルティネス 6球目を打ってショートへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 ATL 9-5 CLE

8回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 10-5 CLE、4番 オースティン・ライリー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 11-5 CLE

試合は11対5でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのタイラー・キンリーで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのスレード・セコーニで、ここまで0勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-11 10:58:15 更新