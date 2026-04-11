山口県下関市は１０日、売却用に保管していた廃棄処分対象の水道メーター１３４１個（４５万６３８７円相当）が盗難に遭い、９日に下関署に被害届を提出したと発表した。

市上下水道局によると、メーターは老朽化で使えなくなると廃棄処分とし、金属スクラップとして業者に売却する。保管場所は、同市長崎中央町の日和山浄水場敷地内の屋外スペース。敷地は高さ約２メートルの金網フェンスで囲まれ有刺鉄線も張ってあり、保管場所にたどり着くには施錠した門扉２か所を通る必要がある。

保管台帳を管理する職員が台帳上は２０９６個なのに実数が少ないことに気づき、３月３１日にチェックしたところ、７５５個しかなく、残り１３４１個の盗難が判明した。１３４１個のメーター口径は１３〜７５ミリで、重さは０・７〜２６キロ。フェンスや門扉に破損などはないという。７５５個については別の場所に移した。

保管状況を以前に確認したのは昨年４月中旬頃。売却に伴う諸費用を抑えるためにまとめ売りをしており、現在の保管場所を使い始めた２０２４年４月以降は売却していなかったという。同局は「再発防止に向け、保管体制や売却方法などを見直す」としている。