　◆米男子プロゴルフツアー　今季メジャー初戦　マスターズ　第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

　【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が行われ、２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。前年大会覇者で単独首位のロリー・マキロイ（英国）と１０打差の１６位で１２年連続の決勝ラウンドに進んだ。

　４番までバーディー、ボギーを２つずつ打った後、６番パー３でピン上６メートルを決めてバーディー。９番パー４は左の松林から第２打をピン上５メートルに乗せるスーパーショットで大歓声を巻き起こし、下りのバーディーパットをねじ込んだ。

　前半で２つ伸ばし、トップと５打差で後半に突入。１２番パー３はティーショットをグリーン奥のバンカーに打ち込み、第２打を寄せ切れずにボギー。それでも、１４番は７メートル、１５番は３メートルを沈めて２連続で伸ばした。最終１８番はティーショットが左の林の小屋付近に止まり、救済処置を受けてフェアウェーに運んだ後の第３打を３メートルに寄せたが、パーパットは外れた。

　松山はホールアウト後に取材に応じ、決勝Ｒに向けて「いいゴルフをし続けるだけだと思うので、頑張りたいと思います」と語った。

　◆松山に聞く

　―第２日を振り返って。

　「いいのか悪いのかって感じです」

　―バーディーを６個決め、スコアを伸ばす方に持っていけた。

　「そうですね。そういう感じになりそうなところでミスしてしまった感じですね」

　―９番で左の林から第２打を好ショットしてバーディーを奪った。

　「いいバーディーだったと思いますし、１１、１２番で取れればという感じだったんですけどね。あのセカンドショットから考えれば」

　―１７番も３メートル弱のパーパットをセーブした後の１８番でボギー。

　「もう少しね、いいパットが入ってるんですけど、入ってくれたらなというパットも多かったですし、そこは何とも言えないです」

　―マキロイは首位独走しているが、２位以下は詰まってる。明日伸ばせるか次第で変わる。

　「１０打差あるんでね、プレッシャーも何もないでしょうね、彼には…」

　―明日以降に向けて。

　「いいゴルフをし続けるだけだと思うので、頑張りたいと思います」