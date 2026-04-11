◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第２日（１０日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１０日＝星野浩司】第２ラウンド（Ｒ）が行われ、２０２１年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）はイーブンパーの１７位で出て６バーディー、４ボギーの７０で回った。前年大会覇者で単独首位のロリー・マキロイ（英国）と１０打差の１６位で１２年連続の決勝ラウンドに進んだ。

４番までバーディー、ボギーを２つずつ打った後、６番パー３でピン上６メートルを決めてバーディー。９番パー４は左の松林から第２打をピン上５メートルに乗せるスーパーショットで大歓声を巻き起こし、下りのバーディーパットをねじ込んだ。

前半で２つ伸ばし、トップと５打差で後半に突入。１２番パー３はティーショットをグリーン奥のバンカーに打ち込み、第２打を寄せ切れずにボギー。それでも、１４番は７メートル、１５番は３メートルを沈めて２連続で伸ばした。最終１８番はティーショットが左の林の小屋付近に止まり、救済処置を受けてフェアウェーに運んだ後の第３打を３メートルに寄せたが、パーパットは外れた。

松山はホールアウト後に取材に応じ、決勝Ｒに向けて「いいゴルフをし続けるだけだと思うので、頑張りたいと思います」と語った。

◆松山に聞く

―第２日を振り返って。

「いいのか悪いのかって感じです」

―バーディーを６個決め、スコアを伸ばす方に持っていけた。

「そうですね。そういう感じになりそうなところでミスしてしまった感じですね」

―９番で左の林から第２打を好ショットしてバーディーを奪った。

「いいバーディーだったと思いますし、１１、１２番で取れればという感じだったんですけどね。あのセカンドショットから考えれば」

―１７番も３メートル弱のパーパットをセーブした後の１８番でボギー。

「もう少しね、いいパットが入ってるんですけど、入ってくれたらなというパットも多かったですし、そこは何とも言えないです」

―マキロイは首位独走しているが、２位以下は詰まってる。明日伸ばせるか次第で変わる。

「１０打差あるんでね、プレッシャーも何もないでしょうね、彼には…」

―明日以降に向けて。

「いいゴルフをし続けるだけだと思うので、頑張りたいと思います」