この春、難関の大学に現役で合格した人の数について大分県教委が10日公表しました。

東京大学は2025年よりも8人少なくなっています。

これは10日大分市で開かれた県教育委員会で公表されました。

この春、県内の県立高校を卒業した6584人のうち国公立大学に現役で合格したのは1581人でした。

合格率は24％で、2025年と比べ2.5ポイント低くなっています。

東京大学に合格したのは2025年よりも8人少ない、6人。

京都大学には3人が合格、九州大学は93人が合格しています。

テレビ大分

さらに詳しく見ていきます。東京大学に2026年合格したのは2025年よりも8人少ない6人でした。

このうち理科三類に1人が現役で合格。京都大学には3人が合格しています。

大阪大学に合格したのは24人で神戸大学には10人が合格しています。

九州大学は93人となっていて2025年よりも32人少なくなっています。

大分市以外の高校からの難関大学や難関学部への現役合格者は12校31人となっています。

県教委は「志望する進路に進めるように、 引き続き取り組んでいきたい」と話しています。