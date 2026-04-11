今週の【上場来高値銘柄】マクドナルド、古河電、ファストリなど81銘柄
今週の日経平均株価は、米国とイランとの和平交渉の進展を期待する買いが優勢となり、前週末比3800円高の5万6924円と大幅に反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は81社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、上限11.32％の自社株買いを材料視されたサンエー <2659> [東証Ｐ]、3月既存店売上高2.4％増と増収基調が続く日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、野村證券が目標株価4万8500円に引き上げた古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料となったオーナンバ <5816> [東証Ｓ]、半導体関連装置の受注拡大で今期は大幅増益を見込むローツェ <6323> [東証Ｐ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。また、富士紡ホールディングス <3104> [東証Ｐ]、出光興産 <5019> [東証Ｐ]など25社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 1銘柄
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 3銘柄
<4403> 日油 [東証Ｐ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]
● 医薬品――――――――――― 3銘柄
<4503> アステラス [東証Ｐ]
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4549> 栄研化 [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5801> 古河電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5816> オーナンバ [東証Ｓ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 8銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6282> オイレス [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6363> 酉島 [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6457> グローリー [東証Ｐ]
<6459> 大和冷 [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 8銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6794> フォスター [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
● 海運業――――――――――― 1銘柄
<9101> 郵船 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9319> 中央倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 4銘柄
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9441> ベルパーク [東証Ｓ]
<9476> 中央経済ＨＤ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 11銘柄
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<7425> 初穂商事 [東証Ｓ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8097> 三愛オブリ [東証Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 8銘柄
<2659> サンエー [東証Ｐ]
<2669> カネ美食品 [東証Ｓ]
<2702> マクドナルド [東証Ｓ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9279> ギフトＨＤ [東証Ｐ]
<9956> バローＨＤ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 10銘柄
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8715> アニコムＨＤ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 5銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<3271> グローバル社 [東証Ｓ]
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<3475> グッドコムＡ [東証Ｐ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<2331> ＡＬＳＯＫ [東証Ｐ]
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<9347> 日本管財ＨＤ [東証Ｐ]
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、上限11.32％の自社株買いを材料視されたサンエー <2659> [東証Ｐ]、3月既存店売上高2.4％増と増収基調が続く日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、野村證券が目標株価4万8500円に引き上げた古河電気工業 <5801> [東証Ｐ]、ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料となったオーナンバ <5816> [東証Ｓ]、半導体関連装置の受注拡大で今期は大幅増益を見込むローツェ <6323> [東証Ｐ]、26年8月期業績予想及び配当予想を上方修正したファーストリテイリング <9983> [東証Ｐ]など。また、富士紡ホールディングス <3104> [東証Ｐ]、出光興産 <5019> [東証Ｐ]など25社は先週に続き上場来高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 建設業――――――――――― 1銘柄
<1961> 三機工 [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2264> 森永乳 [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3104> 富士紡ＨＤ [東証Ｐ]
● 化学―――――――――――― 3銘柄
<4403> 日油 [東証Ｐ]
<4971> メック [東証Ｐ]
<4972> 綜研化学 [東証Ｓ]
● 医薬品――――――――――― 3銘柄
<4503> アステラス [東証Ｐ]
<4507> 塩野義 [東証Ｐ]
<4549> 栄研化 [東証Ｐ]
● 石油石炭製品―――――――― 1銘柄
<5019> 出光興産 [東証Ｐ]
● ガラス土石製品――――――― 1銘柄
<5334> 特殊陶 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5801> 古河電 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5816> オーナンバ [東証Ｓ]
● 金属製品―――――――――― 1銘柄
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
● 機械―――――――――――― 8銘柄
<6101> ツガミ [東証Ｐ]
<6250> やまびこ [東証Ｐ]
<6282> オイレス [東証Ｐ]
<6323> ローツェ [東証Ｐ]
<6363> 酉島 [東証Ｐ]
<6387> サムコ [東証Ｐ]
<6457> グローリー [東証Ｐ]
<6459> 大和冷 [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 8銘柄
<4062> イビデン [東証Ｐ]
<6507> シンフォニア [東証Ｐ]
<6644> 大崎電 [東証Ｐ]
<6794> フォスター [東証Ｐ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6890> フェローテク [東証Ｓ]
<6925> ウシオ電 [東証Ｐ]
<6960> フクダ電 [東証Ｓ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<7317> 松屋Ｒ＆Ｄ [東証Ｇ]
<7318> セレンＨＤ [東証Ｇ]
● 精密機器―――――――――― 2銘柄
<6376> 日機装 [東証Ｐ]
<7741> ＨＯＹＡ [東証Ｐ]
● 陸運業――――――――――― 1銘柄
<2384> ＳＢＳＨＤ [東証Ｐ]
● 海運業――――――――――― 1銘柄
<9101> 郵船 [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9319> 中央倉 [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 4銘柄
<3964> オークネット [東証Ｐ]
<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]
<9441> ベルパーク [東証Ｓ]
<9476> 中央経済ＨＤ [東証Ｓ]
● 卸売業――――――――――― 11銘柄
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<7425> 初穂商事 [東証Ｓ]
<8012> 長瀬産 [東証Ｐ]
<8031> 三井物 [東証Ｐ]
<8037> カメイ [東証Ｐ]
<8051> 山善 [東証Ｐ]
<8060> キヤノンＭＪ [東証Ｐ]
<8061> 西華産 [東証Ｐ]
<8097> 三愛オブリ [東証Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]
<9869> 加藤産 [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 8銘柄
<2659> サンエー [東証Ｐ]
<2669> カネ美食品 [東証Ｓ]
<2702> マクドナルド [東証Ｓ]
<7678> あさくま [東証Ｓ]
<8282> ケーズＨＤ [東証Ｐ]
<9279> ギフトＨＤ [東証Ｐ]
<9956> バローＨＤ [東証Ｐ]
<9983> ファストリ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 10銘柄
<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東証Ｐ]
<7173> 東京きらぼし [東証Ｐ]
<7322> 三十三ＦＧ [東証Ｐ]
<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]
<8334> 群馬銀 [東証Ｐ]
<8341> 七十七 [東証Ｐ]
<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]
<8368> 百五銀 [東証Ｐ]
<8381> 山陰合銀 [東証Ｐ]
● 保険業――――――――――― 1銘柄
<8715> アニコムＨＤ [東証Ｐ]
● 不動産業―――――――――― 5銘柄
<2975> スターマイカ [東証Ｐ]
<3271> グローバル社 [東証Ｓ]
<3294> イーグランド [東証Ｓ]
<3475> グッドコムＡ [東証Ｐ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 4銘柄
<2331> ＡＬＳＯＫ [東証Ｐ]
<4691> ワシントンＨ [東証Ｓ]
<6039> 動物高度医療 [東証Ｇ]
<9347> 日本管財ＨＤ [東証Ｐ]
株探ニュース