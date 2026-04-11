#28 英国遠征総括&ワールドカップ日本代表メンバー26人予想!【ゲキスタ】
日本代表は3月のイギリス遠征でスコットランド代表、イングランド代表に2連勝をおさめました。イングランド戦はサッカーの聖地・ウェンブリーでサッカーの母国相手に歴史的な初勝利。国際Aマッチ5連勝となりました。
北中米ワールドカップ前最後の代表活動となる3月シリーズを終え、ワールドカップ本大会登録メンバー26人は果たしてだれになるのか。現状、数多く抱える負傷者が今後、全員復帰し、ベストメンバーから26人を選考できるとした場合、どんな26人になるのか、日本代表担当の竹内記者に予想してもらいました。
(収録日:2026年4月9日)
ゲキサカ編集長の西山紘平とゲキサカ日本代表担当の竹内達也記者がサッカー日本代表をテーマに旬な話題を深掘りする「ゲキスタ」は隔週配信。ハッシュタグをつけて番組の感想や質問などをお寄せください。
#ゲキスタ
【出演】
●竹内達也→@thetheteatea
●ゲキサカ編集長 西山紘平
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