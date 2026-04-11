　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※4月10日終値の4月3日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　19 業種　　値下がり：　14 業種
　　　東証プライム：1571銘柄　　値上がり： 960 銘柄　　値下がり： 596 銘柄　　変わらず他：　15 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 非鉄金属(0263)　　 +16.88 　古河電 <5801> 、ＪＸ金属 <5016> 、邦チタ <5727>
２. ガラス・土石(0261)　 +9.62 　日東紡 <3110> 、日電硝 <5214> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344>
３. 電気機器(0266)　　　 +7.44 　キオクシア <285A> 、コクサイエレ <6525> 、日本マイクロ <6871>
４. 金属製品(0264)　　　 +4.76 　ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、トーカロ <3433>
５. 精密機器(0268)　　　 +4.05 　東京精 <7729> 、インターアク <7725> 、Ａ＆Ｄホロン <7745>
６. 繊維製品(0255)　　　 +3.96 　富士紡ＨＤ <3104> 、オンワード <8016> 、ワコールＨＤ <3591>
７. 機械(0265)　　　　　 +3.80 　ローツェ <6323> 、ツガミ <6101> 、平田機工 <6258>
８. 銀行業(0278)　　　　 +3.67 　百五銀 <8368> 、大分銀 <8392> 、楽天銀 <5838>
９. ゴム製品(0260)　　　 +3.53 　ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110>
10. 証券・商品(0279)　　 +3.12 　アイザワ証Ｇ <8708> 、ＳＢＩ <8473> 、岡三 <8609>
11. 化学(0257)　　　　　 +2.93 　レゾナック <4004> 、関電化 <4047> 、東応化 <4186>
12. その他金融業(0281)　 +2.45 　ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、プレミアＧ <7199>
13. 不動産業(0282)　　　 +2.19 　トーセイ <8923> 、ケイアイ不 <3465> 、ＪＳＢ <3480>
14. 建設業(0253)　　　　 +1.57 　三機工 <1961> 、新日本空調 <1952> 、日揮ＨＤ <1963>
15. 輸送用機器(0267)　　 +1.39 　武蔵精密 <7220> 、川重 <7012> 、カヤバ <7242>
16. 小売業(0277)　　　　 +1.32 　ファストリ <9983> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、松屋 <8237>
17. 鉄鋼(0262)　　　　　 +1.29 　日精線 <5659> 、日本製鉄 <5401> 、新日本電工 <5563>
18. サービス業(0283)　　 +0.45 　Ｊマテリアル <6055> 、ＦＥＡＳＹ <212A> 、藤田観 <9722>
19. パルプ・紙(0256)　　 +0.23 　三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、日本紙 <3863>
20. 倉庫・運輸(0274)　　 -0.30 　安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>
21. 卸売業(0276)　　　　 -0.78 　シナネンＨＤ <8132> 、三愛オブリ <8097> 、ワキタ <8125>
22. その他製品(0269)　　 -0.87 　トランザク <7818> 、任天堂 <7974> 、バンナムＨＤ <7832>
23. 食料品(0254)　　　　 -0.89 　山パン <2212> 、わらべ日洋 <2918> 、キユーピー <2809>
24. 情報・通信業(0275)　 -0.91 　メルカリ <4385> 、ＫＬａｂ <3656> 、コムチュア <3844>
25. 陸運業(0271)　　　　 -0.92 　西武ＨＤ <9024> 、東京メトロ <9023> 、相鉄ＨＤ <9003>
26. 電気・ガス(0270)　　 -1.25 　イーレックス <9517> 、Ｊパワー <9513> 、九州電 <9508>
27. 保険業(0280)　　　　 -1.28 　Ａクリエイト <8798> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、東京海上 <8766>
28. 空運業(0273)　　　　 -1.55 　ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>
29. 医薬品(0258)　　　　 -1.88 　塩野義 <4507> 、大塚ＨＤ <4578> 、第一三共 <4568>
30. 海運業(0272)　　　　 -1.96 　商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>
31. 水産・農林業(0251)　 -2.26 　サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>
32. 石油・石炭(0259)　　 -2.69 　日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>
33. 鉱業(0252)　　　　 -10.53 　ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

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