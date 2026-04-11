●今週の業種別騰落率ランキング



※4月10日終値の4月3日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 19 業種 値下がり： 14 業種

東証プライム：1571銘柄 値上がり： 960 銘柄 値下がり： 596 銘柄 変わらず他： 15 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 非鉄金属(0263) +16.88 古河電 <5801> 、ＪＸ金属 <5016> 、邦チタ <5727>

２. ガラス・土石(0261) +9.62 日東紡 <3110> 、日電硝 <5214> 、ＭＡＲＵＷＡ <5344>

３. 電気機器(0266) +7.44 キオクシア <285A> 、コクサイエレ <6525> 、日本マイクロ <6871>

４. 金属製品(0264) +4.76 ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、トーカロ <3433>

５. 精密機器(0268) +4.05 東京精 <7729> 、インターアク <7725> 、Ａ＆Ｄホロン <7745>

６. 繊維製品(0255) +3.96 富士紡ＨＤ <3104> 、オンワード <8016> 、ワコールＨＤ <3591>

７. 機械(0265) +3.80 ローツェ <6323> 、ツガミ <6101> 、平田機工 <6258>

８. 銀行業(0278) +3.67 百五銀 <8368> 、大分銀 <8392> 、楽天銀 <5838>

９. ゴム製品(0260) +3.53 ＴＯＹＯ <5105> 、浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110>

10. 証券・商品(0279) +3.12 アイザワ証Ｇ <8708> 、ＳＢＩ <8473> 、岡三 <8609>

11. 化学(0257) +2.93 レゾナック <4004> 、関電化 <4047> 、東応化 <4186>

12. その他金融業(0281) +2.45 ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187> 、プレミアＧ <7199>

13. 不動産業(0282) +2.19 トーセイ <8923> 、ケイアイ不 <3465> 、ＪＳＢ <3480>

14. 建設業(0253) +1.57 三機工 <1961> 、新日本空調 <1952> 、日揮ＨＤ <1963>

15. 輸送用機器(0267) +1.39 武蔵精密 <7220> 、川重 <7012> 、カヤバ <7242>

16. 小売業(0277) +1.32 ファストリ <9983> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、松屋 <8237>

17. 鉄鋼(0262) +1.29 日精線 <5659> 、日本製鉄 <5401> 、新日本電工 <5563>

18. サービス業(0283) +0.45 Ｊマテリアル <6055> 、ＦＥＡＳＹ <212A> 、藤田観 <9722>

19. パルプ・紙(0256) +0.23 三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、日本紙 <3863>

20. 倉庫・運輸(0274) -0.30 安田倉 <9324> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>

21. 卸売業(0276) -0.78 シナネンＨＤ <8132> 、三愛オブリ <8097> 、ワキタ <8125>

22. その他製品(0269) -0.87 トランザク <7818> 、任天堂 <7974> 、バンナムＨＤ <7832>

23. 食料品(0254) -0.89 山パン <2212> 、わらべ日洋 <2918> 、キユーピー <2809>

24. 情報・通信業(0275) -0.91 メルカリ <4385> 、ＫＬａｂ <3656> 、コムチュア <3844>

25. 陸運業(0271) -0.92 西武ＨＤ <9024> 、東京メトロ <9023> 、相鉄ＨＤ <9003>

26. 電気・ガス(0270) -1.25 イーレックス <9517> 、Ｊパワー <9513> 、九州電 <9508>

27. 保険業(0280) -1.28 Ａクリエイト <8798> 、Ｔ＆Ｄ <8795> 、東京海上 <8766>

28. 空運業(0273) -1.55 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

29. 医薬品(0258) -1.88 塩野義 <4507> 、大塚ＨＤ <4578> 、第一三共 <4568>

30. 海運業(0272) -1.96 商船三井 <9104> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>

31. 水産・農林業(0251) -2.26 サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>

32. 石油・石炭(0259) -2.69 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、ＥＮＥＯＳ <5020>

33. 鉱業(0252) -10.53 ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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