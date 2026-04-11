LINEヤフーが炎上覚悟で「フルリモート勤務」を廃止したワケ…ネットの巨人が無視できなかった「出社回帰の合理性」

廃止の決定自体は問題ではない

2026年4月、LINEヤフー社は、新拠点「赤坂オフィス」の開設にあわせて、原則週3回出社へ段階的に移行することを発表しました。発表直後からSNSでは賛否が飛び交い、とくに2020年9月に旧ヤフーのXの採用アカウントが発信した「コロナ終息後もずっとリモート」という趣旨の投稿が掘り起こされ、「言っていたことと違うのではないか」という声が一定の支持を得ていました。

私はこの件を「よい／悪い」の二択で語るつもりはありません。30年以上人事の現場を見てきた立場から申し上げれば、今回の変更は、「共創」と「育成」を取りにいく強い経営意思の表明であると同時に、採用ブランドや心理的契約という「見えにくい資産」に影響を及ぼし得る、繊細な経営判断です。

問われているのは方針転換自体の正否というよりも、この方針転換を最終的に「組織能力」に変換できるかどうか、ではないでしょうか。

先に、よくある誤解を一つ確認しておきます。

今回の変更は「リモート禁止」ではありません。LINEヤフーのホームページを読むと、今後もリモートは条件付きで可能であり、配属組織によって出社頻度が異なることが明記されています。出社日数に応じた通勤実費（上限月15万円）と環境整備手当（月1.1万円）も維持されています。主眼は「自宅勤務をゼロにすること」ではなく、「集まる頻度と目的を引き上げること」にあるとのことです。

フルリモート導入のインパクト

さて、LINEヤフーの過去の動きを振り返ると、リモートワークは単なる働き方の選択肢ではなく、事実上、採用戦略として機能していました。

2022年に「どこでもオフィス」を拡充し、居住地と通勤手段の制約を撤廃したのち、同社は「中途採用の応募者数が前年比1.6倍」「一都三県以外からの応募が月によっては全体の35%」という具体的な数字を公表しています。これは、働き方の多様性を確保することで母集団が広がることを示す、全国にインパクトを与えた実証データの一つでした。

リモートワークの導入が効いたのは、「東京に来られない人」を「東京に来なくてよい人」に変換できた点にあります。家庭事情、配偶者の就業、介護、持病など、こうした理由による選考途中の離脱が目に見えて減る。地域の多様性が増えれば、サービス開発の視点も広がります。

そして何より「会社が個人の生活設計を尊重する」というシグナルそのものが、候補者に安心感を持たせる。これは数字に出る前段階の、しかし極めて大きな効果です。

ですから、出社方針を引き上げる変更は、この「地理的拡張力」の一部を手放すことを意味します。それを承知のうえで踏み切ったということは、経営的な観点で別の何かを取りにいったと読むのが自然でしょう。

フルリモート廃止の合理性

公開情報から推察できる狙いは、三つあると考えています。

第一に、部門横断の意思決定スピードです。合併を経た巨大組織では、仕事上の調整が「会議体の連鎖」につながりがちです。対面が増えるだけで自動的に解決するわけではありませんが、廊下での3分の立ち話、会議終わりの5分の追加すり合わせ、こうした「短い往復」の機会が増えることを促進することには、一定の合理性があります。

第二に、育成とオンボーディングです。全米経済研究所の研究（Emanuelら,2023）では、同僚との物理的近接が「短期の生産性」と引き換えに「長期の人的資本形成」にプラスに働く、というトレードオフを示しています。

出社の価値は「今日のアウトプット」ではなく「明日の育ち」に現れるということです。新卒・若手・新任管理職は、隣の席で先輩の電話を聞き、ホワイトボードの前で議論を見て育つ部分が大きい。ここを軽視すると、3年後・5年後にツケが回ってくる可能性があります。

第三に、文化の再統一です。リモートは個の自律を伸ばす一方、価値観の「共有装置」が弱くなります。とくに合併後の組織にとって、オフィスは単なる場所ではなく「この会社は何を大事にするか」を示す象徴資本としての意味を持ち得ます。

これらは、いずれも経営として理解できる合理性を持っています。海外の事例でも、Bloomらの『Nature』（2024年）はTrip.comでの週2日在宅ハイブリッドが「離職を約3分の1減らし、パフォーマンスも損なわなかった」ことを示しており、出社か在宅かはオール・オア・ナッシングではなく、設計の問題である、というのが現時点での結論と言えそうです。

経営の意図は上記だとしても、この種の変更で最も難しい論点は、制度の中身そのものより、実は心理的契約の取り扱いにあります。

つづく記事〈LINEヤフーは“社員の失望”とどう向き合うのか…フルリモートを約束→廃止の企業に求められる「優秀層の退職を防ぐ制度設計力」〉で、さらに詳しく解説します。

【つづきを読む】LINEヤフーは”社員の失望”とどう向き合うのか…フルリモートを約束→廃止の企業に求められる「優秀層の退職を防ぐ制度設計力」