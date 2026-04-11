【FLASH】Iカップの超新星・小日向優花が初登場！福岡発アイドルの衝撃プロポーション

『王様のブランチ』リポーター・冴木柚葉がアンニュイに魅せる表紙＆巻頭10P！初写真集から独占カット・白戸ゆめの、小日向優花、虹咲カリナ、榛名うい掲載の『FLASH』は4月7日(火)発売

福岡のIカップ娘・小日向優花が『FLASH』初登場でド迫力BODY披露！

福岡を拠点に活動するアイドルグループ「ごちゃっと！」の小日向優花が、『FLASH』に初登場した。

最大の見どころは、92センチIカップという圧倒的なプロポーションだ。全7ページのグラビアでは、13歳から福岡でアイドル活動を続けてきた経験を活かし、初登場ながらカメラの前で自然体な表情を披露。柔らかな笑顔を惜しみなく見せている。インタビューでは、家族への愛についても深く語った。

【プロフィール】

小日向優花（こひなた・ゆうか）

23歳 2003年2月26日生まれ 福岡県出身

T148・B92(I) W60 H89

福岡を拠点に活動するアイドルグループ「ごちゃっと！」のメンバー。2024年からグラビアでも活躍。抜群のスタイルで人気を博す。趣味はアニメ映画鑑賞、自然めぐり、神社めぐり、ドライブ。そのほか最新情報は、公式X(@yuukakohinata)、Instagram(@yuukakohinata)にて

【クレジット】

小日向優花(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『この高鳴り、抑えきれない』が「kokode digital（ココデジ）」ほか、各電子書店で発売中