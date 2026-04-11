かれんな花びらが顔をのぞかせているのは桜の名所「松前公園」です。



見ごろを迎えていたのはサクラの品種のひとつ「冬桜」。



（松前町役場産業振興課 松浦慎也さん）「こちらが松前町のサクラの開花標準木となります」



園内のソメイヨシノはまだつぼみの状態でした。



開花予想は１３日とされ、松前町ではゴールデンウイークにまたがる４月１８日から５月１０日まで「松前さくらまつり」が開催される予定です。



（松前町役場産業振興課 松浦慎也さん）「5月中旬までは何かしらのサクラがありますので、見てもらえればと思います」



２０２６年のＧＷは暦がよく５連休のほか、平日にも休暇を取れば最大１２連休も可能です。





（長南記者）「札幌市南区の定山渓の渓谷には、毎年恒例のこいのぼりがかけられています」札幌の奥座敷、定山渓温泉です。およそ４００匹のこいのぼりが飾られていました。こちらは源泉かけ流しが自慢の温泉ホテルです。露天風呂から見えるのは、空を舞うこいのぼりです。（章月グランドホテル 田島晃祐さん）「こちらはプレミアムルームです」豪華な雰囲気のこちらのお部屋もやっぱり…（章月グランドホテル 田島晃祐さん）「こいのぼりが間近に見える」窓から見える最大７メートルのこいのぼりは迫力満点です。じつは、２０２６年の予約には例年と違う傾向があるといいます。（章月グランドホテル 田島晃祐さん）「特別な日は高い部屋から順番に予約が埋まっていく。通常の日は、安い部屋から売れる時もあるが、特別な日はしっかりお金を貯めて、使おうという意思を感じる」ゴールデンウイークの過ごし方をまちで聞いてみました。（札幌に転勤）「定山渓は行っていないので、近場でそちらの方の温泉とか行きたい」（大学生）「どこかドライブに行きたいと思っています。道東の方のひがしもこと芝桜公園が、たぶん見ごろを迎えるので行きたい」大手旅行代理店では国内・海外いずれも２０２５年より予約者数は増える見通しで、交通費を節約し、旅先では存分に楽しむ人が増えているといいます。（ＪＴＢトラベルゲート札幌 伊藤公さん）「２０２５年は周遊型といっていろいろなところに一泊して、また一泊して別の場所に回っていく形が多かったが、２０２６年は行った場所で滞在する形が非常に多くなっています」物価高だからこそ、はれの日には思い切り楽しむのが、今風のゴールデンウイーク。みなさんはどう過ごされますか？