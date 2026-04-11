大規模な災害が起きるたびに、被災者のペットをどう扱うかが問題になってきた。

ペットがいるために避難所に入るのを拒まれ、車中泊を強いられたケースもある。

一方、動物が苦手な人やアレルギーのある人が、ペットと同じ場所で避難生活を送ることを不安に思うのも無理はない。

ペットを飼っている人とそうでない人が、ともに困難を乗り越えるにはどうしたら良いか。社会全体で考えておきたい。

環境省は近く、人とペットの災害対策の指針を改定する。飼い主とペットが一緒に逃げる「同行避難」を普及させると同時に、飼い主に備えを促す狙いがある。

新たな指針では、ペットの受け入れについて、避難所となる学校などと事前に協議し、受け入れるペット数などの情報を共有するよう、自治体に求める予定だ。避難者の居住空間とは別に、ペット用スペースを設けることも促す。

この指針が最初に策定されたのは２０１３年のことだ。東日本大震災で、被災地に取り残されたペットが野生化して数が増え、行政などが捕獲に追われるケースがあったためだ。ペットの餓死も多かったとされている。

そうした状況を改善しようと、同行避難を基本とする指針をまとめた経緯がある。

だが、一昨年の能登半島地震では、避難所に入れず、損壊した自宅にペットととどまった人がいた。反対に、避難所でペットに対する苦情が出た例もあった。

トラブルを防ぐためには、地域住民に対し、どの避難所でペットを受け入れるのかあらかじめ周知しておくことも重要になる。

過酷な避難生活が続いて心身の不調に陥り、命を落とす「災害関連死」が増えている。飼い主がペットと一緒に避難できれば、災害関連死を減らす一助にもなるのではないか。動物との絆がストレスを癒やす場合もあるだろう。

また、ペットのいる人専用の避難所を設けるのも一案だ。例えば熊本市は、動物専門学校と協定を結び、この学校を災害時のペット同伴避難所に指定している。

災害時にペットを守る責任が飼い主自身にあることは言うまでもない。えさや水の備蓄、基本的なしつけのほか、ペットを収容するケージに慣れさせることも必要だ。避難中は、ペットを被災地外に預けることも選択肢になる。

こうした責任を十分に果たせないのであれば、ペットを安易に飼うべきではない。