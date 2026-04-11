【Amazon：XREAL ARスマートグラス セール】 セール期間：4月11日0時～4月12日23時59分

XREAL One

Amazonにて、XREALのARスマートグラスがセール価格で販売されている。セール期間は4月12日23時59分まで。

期間中は、空間コンピューティングチップ「X1チップ」を搭載した「XREAL One」、Sony製0.55型マイクロ有機ELを搭載した「XREAL Air 2 Pro」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

XREAL One

XREAL Oneは、0.68インチのSony製マイクロOLEDディスプレイと独自の光学エンジンを搭載。最大367インチ（約10メートルの距離からの投影に相当）の巨大な仮想スクリーンと50度の視野角、600ニットの実効輝度を実現する。

本製品だけでネイティブ3DoFが可能。X1チップを搭載しており、お気に入りのデバイスとUSB-C接続するだけで、追加のアプリやアダプター、ソフトウェアを必要とせずに没入型の空間スクリーンを体験できる（接続するデバイスはUSB-C DPポートを備え、DP出力に対応している必要がある）。

また、わずか3msの低遅延で、映画鑑賞、ゲーム、仕事のいずれにおいてもホストデバイスとグラスの映像がリアルタイムで同期し、スムーズでシームレスな体験を提供する。

XREAL Air 2 Pro

Sony製0.55型マイクロ有機ELを搭載したARグラス。プロ級の色補正機能、AetherXR 3.0を採用した光学エンジン、Gamma2.2の色調で高精度のAR体験を提供する。通常時、201インチのスクリーンを投影可能(XREAL Beam Pro併用時の場合、最大222インチ)。テレビ、プロジェクター、モニター代わりに使用できる。

電気クロミック調光では、1クリックで透明モード・通常モード・没入モードの3つの段階を瞬時に切り替えられるため、室内外問わず、全ての照明条件でARグラスを快適に使用できる。重さは75g。