◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）

巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝がプロ２勝目を挙げた。６回途中を８安打１失点。「これだけ打たれたので、負けてもおかしくなかったんですけど、うまく粘れた。そこはすごいよかったかなと思います」と振り返った。

珍プレーの一幕もあった。１点リードの４回２死一、二塁。「軸足が滑ってバランスを崩して。投げなきゃいけなかったので、とりあえずボール投げた感じ」。カウント２―２から右足を上げて体重移動する際に左足を滑らせ、転倒しながら投じた球が大きく山なりでワンバウンド。三盗を試みた二塁走者のオスナが走り出すと、すかさず岸田が三塁へ送球。盗塁死が記録され、奇跡のトリック？プレーでピンチを脱した。「あれは…狙ってやりました」とニヤリ。ポーカーフェイスからジョークをさく裂させると、阿部監督もまた「トリックプレーみたいになっちゃったね」とニヤリと笑った。

プロ２勝目をつかんだルーキー左腕。「次の試合もしっかり勝利に貢献できるように投げたいと思います」と力強く語った。