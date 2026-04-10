「誰でも出られるわけではない」キャバ嬢が“夢の舞台”関コレに懸ける想い 本番に向けて5キロ減…ストイックな準備に迫る
【モデルプレス＝2026/04/10】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。ファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（4月5日京セラドーム大阪にて開催／以下、関コレ）に出演した雨宮らむ、いおり、桜咲みお、もも、りょうにインタビューを実施し、それぞれにとっての「関コレ」と、準備したことについて語ってもらった。
【写真】「関コレ」に向けて5キロ減量した人気キャバ嬢https://mdpr.jp/influencer/detail/4760507
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
キャバクラを始めて少し経った頃に夜の業界でも「関コレ」が浸透してきて、その頃からずっと出たかったので、私にとっては昔からの夢です。今まではなかなか出られなかったのですが、今回出演が決まり、夢見ていたものが現実になって嬉しいです。一度きりで終わらず、これからも出演し続けられたら良いなと思います。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
体をより綺麗にするために、筋トレには週に2回、エステには週に3回通っていました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
誰でも出られるわけではなく、自分1人では立つことのできなかったステージだと思うので、お客様に感謝しつつ、最高のステージを届けられるように頑張りました。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
いつもよりエステの回数を増やしたり、なるべく歩くようにしたりして、体型管理をしました。ウォーキングのレッスンに向かう際にも、タクシーではなく電車に乗って駅まで歩くようにするなど、少しでも運動してカロリーを消化。多い日は6000歩ほど歩くことができました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
成果を評価してもらえる場所。「関コレ」に出演できることはキャバ嬢の人気の象徴だと思っているので、自分が夜職を続ける上で大事な舞台だと思います。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
ダイエットです。出演に向けて、1ヶ月間プロテインとブロッコリー生活を続け、5キロ近く痩せることができました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
憧れです。実は出演が決まったときは、自分が目指している方向が明確ではなかったので、少し悩んだんです。でも「出るからには頑張ろう」と思えました。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
1日2時間のウォーキングレッスンに週に2回通ったり、1日1食を心がけて体型管理をしたりしました。
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
夢の場所であり、「ローカルでも活躍できるぞ」という姿を見せられる機会でもあります。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
2週間ほとんど断食状態で、体重を落とすことを徹底！ウォーキングのレッスンにも力を入れました。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆雨宮らむ
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
キャバクラを始めて少し経った頃に夜の業界でも「関コレ」が浸透してきて、その頃からずっと出たかったので、私にとっては昔からの夢です。今まではなかなか出られなかったのですが、今回出演が決まり、夢見ていたものが現実になって嬉しいです。一度きりで終わらず、これからも出演し続けられたら良いなと思います。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
体をより綺麗にするために、筋トレには週に2回、エステには週に3回通っていました。
◆いおり
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
誰でも出られるわけではなく、自分1人では立つことのできなかったステージだと思うので、お客様に感謝しつつ、最高のステージを届けられるように頑張りました。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
いつもよりエステの回数を増やしたり、なるべく歩くようにしたりして、体型管理をしました。ウォーキングのレッスンに向かう際にも、タクシーではなく電車に乗って駅まで歩くようにするなど、少しでも運動してカロリーを消化。多い日は6000歩ほど歩くことができました。
◆桜咲みお
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
成果を評価してもらえる場所。「関コレ」に出演できることはキャバ嬢の人気の象徴だと思っているので、自分が夜職を続ける上で大事な舞台だと思います。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
ダイエットです。出演に向けて、1ヶ月間プロテインとブロッコリー生活を続け、5キロ近く痩せることができました。
◆もも
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
憧れです。実は出演が決まったときは、自分が目指している方向が明確ではなかったので、少し悩んだんです。でも「出るからには頑張ろう」と思えました。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
1日2時間のウォーキングレッスンに週に2回通ったり、1日1食を心がけて体型管理をしたりしました。
◆りょう
＜あなたにとっての「関コレ」とは＞
夢の場所であり、「ローカルでも活躍できるぞ」という姿を見せられる機会でもあります。
＜「関コレ」に向けて準備したこと＞
2週間ほとんど断食状態で、体重を落とすことを徹底！ウォーキングのレッスンにも力を入れました。
（modelpress編集部）
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