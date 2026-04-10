韓国人気男性グループ・ＥＸＯ（エクソ）メンバーであり、ＥＸＯ−ＣＢＸ（−チェンベクシ、以下ＣＢＸ）としても活動するシウミン・ベクヒョン・チェンが所属事務所・ＩＮＢ１００の代表であるチャ・ガウォン氏へ、未払い金をはじめとする契約違反に関する回答を求めるとともに、契約解除を通知する内容証明を３月に送っていたことが明らかになったと１０日、現地メディアのＴＨＥ ＦＡＣＴが報じた。

ＩＮＢ１００は、ベクヒョンが前事務所のＳＭエンターテインメントと契約満了後に設立した事務所で、２０２４年５月にチャ・ガウォン代表がラッパーのＭＣモンともに設立したＯＮＥ ＨＵＮＤＲＥＤの子会社として吸収された。チャ代表は、ＣＢＸのＩＰを利用して大規模契約を締結。数百億ウォン（約数十億円）の前金を受け取ったにもかかわらず、会社を完全な資本欠損状態に陥らせた。

同メディアによると、ＣＢＸへの未払い金も数十億ウォン（約数億円）以上であることが確認されたという。さらに、協力会社やスタッフへの支払いも行われなかったため、ＣＢＸは正常な活動が困難な状況になったとした。

本件について、チャ代表側はＴＨＥ ＦＡＣＴの取材に対し「会社を正常化するため努力している。追加投資を受けたり私財を投じたりしてでも、解決するよう尽力中だ」と伝えたとした。

チャ・ガウォン代表は現在、所属歌手らのＩＰを活用した契約を結び多額の頭金を受け取ったものの事業を進めなかったとして３件の詐欺容疑で告訴されており、現地警察は当該詐欺事件を併合して捜査を進めているという。