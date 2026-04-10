お笑いコンビ「オアシズ」の大久保佳代子が１０日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に出演。大バズりしている子ザルのパンチくんを見に、千葉・市川市動植物園に行ってきたと報告した。

大久保は先日のオフに、思い立って同動物園に電車とバスを乗り継いで一人で行ってきたとのことで「パンチくんはその時雨だったんで、岩山にちょっと雨宿りできるような空間があるんですよね。ヘコみみたいな。そこになんか、一人でいる時もあるし、なんか友達とこうちょっと（遊んでいる時もある）。飼育員のお兄さんがいるんですけど、その人が出てくるとパッとこう飛びついてね」と目尻を下げた。

これにメインパーソナリティーの大竹まことが「どっかの記事で飼育員のお兄さんがめちゃくちゃイケメンだって聞いたけど」と応じると、大久保は「まあ、正直そこも私もそれ目当てだったのもあるんですよね。このセットはね、最強ですよ。爽やか」と告白し「ちょうどいい爽やかな感じの３０前後なのかな。お兄さんとの組み合わせっていうのが、最強のセールスポイントって言っちゃあ、やらしいですけれども。それはすごく見てられる」と相好を崩した。

さらに「やっぱり子ザルとぬいぐるみを引っ張るって組み合わせって最強だから『いろんな動物園がやり出すんじゃないか？』って私は心配ですけどね。子ザルにぬいぐるみを渡して『ちょっと引っ張れ』って」と勝手に妄想。最近、パンチくんにモエちゃんというお友達ができたとし「モエちゃんがパンチくんをかばってあげたり、助けたりっていうドラマがあるんですよ。で、そこにたまに現れる１時間に２回現れるイケメンね。もうベストな構図！」と声を弾ませた。

その上で「推し活ですよね。また行こうかな」とドハマりしている様子だった。