「日経225オプション」5月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 501( 401)
モルガンMUFG証券 300( 300)
ソシエテジェネラル証券 67( 67)
BNPパリバ証券 623( 23)
JPモルガン証券 14( 14)
SBI証券 13( 11)
ビーオブエー証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
三菱UFJ証券 255( 5)
ゴールドマン証券 5( 5)
東海東京証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
◯5万6250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 29)
SBI証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
シティグループ証券 475( 0)
サスケハナ・ホンコン 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
UBS証券 75( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万6000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 501( 401)
モルガンMUFG証券 300( 300)
ソシエテジェネラル証券 67( 67)
BNPパリバ証券 623( 23)
JPモルガン証券 14( 14)
SBI証券 13( 11)
ビーオブエー証券 10( 10)
楽天証券 9( 9)
三菱UFJ証券 255( 5)
ゴールドマン証券 5( 5)
東海東京証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
UBS証券 150( 0)
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯5万6500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
BNPパリバ証券 10( 10)
ビーオブエー証券 10( 10)
JPモルガン証券 9( 9)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万6750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 9( 9)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万7000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 129( 29)
SBI証券 6( 6)
楽天証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
シティグループ証券 475( 0)
サスケハナ・ホンコン 200( 0)
ビーオブエー証券 100( 0)
UBS証券 75( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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