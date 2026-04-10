4月8日、水曜日のダウンタウン（TBS系）で放送された企画「寿司合戦チャンピオントーナメント」に出演して激戦を繰り広げた2人組お笑いコンビ『大自然』が、放送翌日に「解散」を発表。あまりに突然の解散発表に、SNSで驚きの声があがっている。

「大自然は吉本興業に所属する2015年結成のコンビで、ボケ担当のしんちゃんとツッコミ担当のロジャーさんの2人によるお笑いコンビです。元々はそれぞれピン芸人として活動していましたが、ロジャーさんがしんちゃんに声をかけ、コンビを結成したといいます。

そんな2人は、2025年5月21日に放送された『水曜日のダウンタウン』で初めて開催された企画『寿司合戦』に出演。制限時間内（10分）に食べたお寿司の皿を自分の陣地に積み上げつつ、3m離れた相手の積み上げた皿に自分たちの皿を投げて倒してもいいといったルール。今回、真のチャンピオンを決めるべく再び開催された『寿司合戦』のトーナメントに参加していました」（スポーツ紙ライター）

みなみかわとカナイの即席コンビ「キングオブモルック」を破って1回戦を突破した大自然は、決勝で大食漢のジャンボと池田を擁する「レインボー」と対決。レインボーチームが26枚まで積み上げていた皿をロジャーが一撃で2枚まで減らすと、しんちゃんが「ウオー！ カンパーイ！」と雄叫びをあげるなど、コンビとして息のあったところを発揮。おおいにスタジオを沸かせたが、惜しくもレインボーに敗れていた。

「放送は大反響でしたが、その翌日、ロジャーさんが自身のXを更新。《一読していただけると幸いです。》の一文とともに、『ご報告』と称する文章を発表。《この度、大自然は解散することとなりました。様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。》と、まさかの解散を報告しました。

ロジャーさんは、4月12日のミュージカル出演がコンビとしては最後の舞台であることを告げると、ファンや関係者への感謝と、突然の報告となったお詫びをつづり、『芸人としての活動は続けていく予定です』と語りました。その1時間後には、相方のしんちゃんもXを更新。《大自然がお世話になりました。》として発表。ロジャーさん同様、芸人は続けていくことを報告しています」（同）

2人の発表に、X上では

《せっかく水ダウで知名度あがったのに》

《悲しいお知らせですが、最後に水ダウでたくさん笑わせてもらいました。ありがとうございます。これからも応援します》

など、解散を惜しむ声が多くあがった。最後の最後に、地上波で思い切り爪痕を残して解散の道を選んだ「大自然」。元々はピン芸人として活動していた2人の今後にも注目だ。