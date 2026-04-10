岡本和真は「概ね期待通り」も…ブルージェイズ打線に“深刻な問題”　米メディアが警鐘「ワールドシリーズ返り咲きは遠のく」

岡本は4月に入ってバットが湿りがちだが、一定の評価を得ているようだ(C)Getty Images

今月に入り黒星が続いていたブルージェイズが、現地時間4月8日、ドジャースとのカード最終戦に4-3で勝利し、ようやく連敗を止めた。ドジャース戦2戦目まで6連敗を喫していた昨季のア・リーグ王者は、“ワールドシリーズの再戦”として注目を浴びた本拠地3連戦の最後でようやく一矢報いた。

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だが、8日の試合こそ終盤にドジャース救援陣から3点を奪い逆転勝ちを収めたものの、1、2戦目では計3得点と打撃陣が精彩を欠き、またスウィープされたホワイトソックスとのカードでは最終戦で今季初めて無得点で敗れている。

それらの内容を踏まえ、打線の迫力不足がチームの出遅れの要因の一つであることは間違いない。米国メディア『CLUTCHPOINTS』でも、現在までの主力打者の成績をフォーカスしている。

同メディアは9日にブルージェイズの問題点を論じるトピックを配信しており、その中では、「本来、ブルージェイズの打線はア・リーグ屈指の破壊力を誇る。主力打者たちは大一番で結果を残す力を持っているが、ここまではその実力を発揮できていない」などと見解を示す。

さらに、「最大のスターであるブラディミール・ゲレーロJr.も、まだ本来の長打力を取り戻せていない」と評し、「ここまで二塁打1本、本塁打1本と物足りない数字にとどまっている」などと主砲の長打の少なさを強調。

また、開幕以降で状態が上がって来ていないジョージ・スプリンガーの名前も挙げ、「打率.184、2本塁打、出塁率.273」などの現在のスタッツ数字を記しながら、「昨季は32本塁打を放ったスラッガーであり、シーズンを通じて25〜30本塁打が期待される存在だけに、早期の立て直しが求められる」と訴える。