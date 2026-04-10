ホンダ新型「ド迫力・コンパクトカー」発表！ さらに超ワイドボディな“MUGEN仕様”で興奮は最高潮に！

2026年4月10日、ホンダが同年5月下旬に発売を予定している新型コンパクトカー「Super-ONE（スーパーワン）」の詳細を発表しました。

日常の移動を刺激的な体験へと変える“ファンなEV”として、すでにクルマ好きの間で話題を呼んでいます。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「コンパクトカー」超ワイド仕様です！（89枚）

そして同日、ホンダ車のカスタムパーツやレースエンジンの開発で知られる「無限（MUGEN）」からも、新型スーパーワンのポテンシャルをさらに引き出す専用カスタムパーツと、それらを装備した“MUGEN仕様”モデルが公開され、そのスパルタンなビジュアルと本気すぎる仕上がりに熱い視線が注がれています。

ベースとなるスーパーワンは、「N-ONE e：」とプラットフォームの一部を共有しながらも、専用のワイドボディや「ブーストモード」といった走行性能を高める装備が与えられた、全く新しいコンセプトの意欲作です。

その丸みを帯びた愛嬌のある顔つきと、大地を踏みしめるような力強いフェンダーの張り出しは、1983年に登場し「ブルドッグ」の愛称で一世を風靡した名車「シティターボII」を現代に蘇らせたような独特のオーラを放っています。

ホンダの純正アクセサリーチームからも、当時のブルドッグを強くオマージュしたデカールやイエローフォグが用意されるなど、遊び心に溢れたモデルといえます。

そんなスーパーワンに対して無限が掲げたカスタマイズのコンセプトは、「スポーツEV＋1」。

無限ならではのレーシングテクノロジーをフィードバックし、大人の遊び心を満たす徹底的なチューニングが内外装に施されました。

エクステリアにおいてひときわ強烈な存在感を放つのが、空力性能と冷却効率を追求したエアロパーツ群です。

フロントアンダースポイラーには大きな「無限 MUGEN」のロゴがあしらわれ、アグレッシブな表情を作り出しています。

さらに目を引くのが、未塗装状態で販売されオーナーが好みの色に仕上げることができるエアロボンネットです。

ただのデザインではなく、バッテリールームからの熱を効率的に逃がすための放熱ダクトが設けられており、本格的な機能パーツとなっています。

またリアに目を向ければ、航空機にも使われる軽量かつ高強度のドライカーボン製テールゲートスポイラーが装着され、後方への空気の流れを整えながら、リアビューを引き締めます。

そして、この無限仕様の最大のトピックとも言えるのが、専用設計のオーバーフェンダーです。

スーパーワンは純正状態でも十分にワイドなフェンダーを装備していますが、無限のオーバーフェンダーは片側7mm（両側計14mm）と大胆に拡幅。

これにより、構造変更の届け出が不要な車検対応の基準内に収めつつも、足回りの踏ん張り感を強調し、より迫力のあるどっしりとしたシルエットを実現しました。

その足元には、力強い5本スポークデザインを採用した16インチの専用鍛造アルミホイールが収まり、純正から1インチのサイズアップを図りながらもバネ下重量の軽減に貢献しています。

もちろんインテリアも、走りの気分を高めるレーシーな空間へと仕上がっています。

ホールド性に優れたセミバケットタイプのスポーツシートをはじめ、握り心地や素材にこだわったスポーツステアリングホイールも用意。

また、ドアインナープロテクターやスカッフプレートにはカーボン調のエンボス加工が施され、室内の質感を統一しながら乗降時の傷を防ぐ実用性も兼ね備えています。

くわえて、走行性能の要となるパーツとして、車体の微小な振動を吸収し上質な乗り心地とシャープなハンドリングを両立させる「パフォーマンスダンパー」も、新型スーパーワン専用セッティングで開発されました。

新型スーパーワンが持つEVならではのレスポンスの良い走りと、無限のパーツがもたらす高い操縦安定性が組み合わさることで、街乗りからワインディングまで、かつてないドライビングプレジャーを味わえる一台に仕上がるでしょう。

今回、ホンダの新しい挑戦と無限の情熱が見事に融合したこのカスタム仕様が正式発表されたことで、発売を待ちわびるファンの期待は最高潮に達しています。