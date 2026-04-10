俳優の有村架純（33）の姉で、タレントの有村藍里（35）が9日、Instagramを更新。桜並木の下で笑顔を見せる最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】有村藍里、10kg減量のビフォアフ＆グラビアショット

2019年3月、自身のSNSで、骨から輪郭を整える「輪郭矯正」という美容整形を行ったことを公表していた有村。2025年10月には、1年で10kgの減量に成功したことを報告し、顔だけでなく、体形にも努力を惜しまない姿を見せてきた。

2026年1月には、デジタル写真集の告知とともに、グラビアオフショットをアップ。すると、「たまりません！かわいい」「朝日が当たってめっちゃ綺麗でセクシー」などとコメントが寄せられ、話題となっていた。

桜並木の下でほほ笑む、おなかチラ見えショット公開

4月9日の更新では、引き締まったウエストがチラ見えするコーディネートを披露。「あまりに風が強くて笑っちゃった、桜が散ってしまう」とコメントし、桜並木の下でほほ笑む動画を見せている。

この投稿にファンからは、「めちゃくちゃ可愛すぎますって」「かすみちゃんとは違う良さと、魅力がありますね」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）