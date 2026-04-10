小学校の教科書で『附子（ぶす）』という狂言にふれた人も多いのでは。伝統芸能である狂言の歴史は、歌舞伎より古く室町時代に遡り、およそ６５０年。その歴史のなかで初めて女性狂言師となった和泉淳子さんが、狂言の面白さや日本文化、家族のことなどを綴ります

【写真】お弁当最後の日。照れ屋の息子がくれた一言は

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３つの別れとはじまり

「春の交差点」

桜の便りも訪れ、いよいよ春本番。

そんな弥生3月の終わりと卯月４月のはじめは、別れとはじまりの交差点のようだ。令和8年の春は、私にとって３つの交差点が同時多発、まさに渋谷のスクランブル交差点のよう。

皆さんはいかがお過ごしであろうか？

私にとってのまず一つ目のお別れは、「お弁当づくり生活との別れ」。

今年、2人目の子どもである長男・一秀(舞台では和泉流狂言師・和泉和秀)が、いよいよ高校を卒業して大学生になるという事で、晴れてお弁当づくり任務終了となる(万歳！)

世のお母様方は、お仕事をされているか否かに関わらず、中学からは少なからずやってきたであろうお弁当づくり。そこには親子の数だけたくさんの物語がある。そう、必ずある。

我が家のお弁当は、通年でミニトマトや彩り野菜が苦手な息子のオーダーで茶色っぽいお弁当になりがち。だが、ブロッコリーの存在に救われ続けた。何は無くてもブロッコリー、一にも二にもブロッコリー。そう、癌予防にも効果のあるとされるブロッコリーはお弁当箱の秩序を守るレギュラー選手であった。

またある日は、保温のランチボックスにの下の段にギュギュっとご飯を押しながら詰めたら、ふりかけが全部上段の底についてしまい、帰宅後文句の嵐となったり。



二段重ねのある日のお弁当

中学、高校と剣道部に所属していた息子は身長も随分と伸びて178センチとなり、今では和泉流宗家ファミリーの中で一番のノッポとなった。最年少のノッポの誕生だ。

男子あるあるとはよく言ったもので、女の子であれば最後のお弁当の日、空になったお弁当箱と一緒に可愛いレターセットで、今までのお弁当づくりを労うメッセージなどがいただけるようだが、男子はちと違う。一概には言えないが、まず前段として我が家の男子はかなりの照れ屋である。そして、舞台の事以外は母に話すより父との方が話しやすいらしい。でもそんな息子が私にもお弁当最後の日に一言メッセージをくれたのだ。

花と言えば、桜

無造作に破ったノートの切れ端には「有難うございました 一秀」と書いてあり、お弁当箱の上に置いてあった。

母親としての私の回路はとても単純に出来ていて、それだけで心は満開の花が咲き、頬が緩んだ。

そう花と言えば、桜。

狂言の世界でも花と言えば桜を指す。和泉流には室町時代から伝わる現行曲が254曲伝承されている。実に多くの曲が、平和なときも戦乱の御代も潜り抜けて今の世に受け継がれてきた。

その中でも、桜を題材にした演目が3曲ある。「花争」(はなあらそい)、「花盗人」(はなぬすびと)そして「花折」(はなおり)である。

「花争」は、花見に行こうという主と、その言葉を聞きとがめた太郎冠者が、「花」というか「桜」というかで言葉争いになり、たがいに古歌の例を引き合いに出して争いになるお話。この勝負、太郎冠者が勝つのだが、世が世ならご主人を言い負かす等とは出来ない時代もあったはず。しかし狂言の舞台の上は天下御免。負けた主を見てはうさを晴らしている太郎冠者。思えば今は様々な人間関係の中でも言論の自由度が増えた良い時代である。ただし、ハラスメントにはご注意を。

桜の作り物が舞台に設えられる曲では、その景色だけでも春らしい風情だ。

狂言は、「余白の芸能」とも言われ、舞台では大道具は殆ど用いられない。その分、観る方それぞれ心の中で景色を想い描きながら鑑賞できる。舞台を一緒に創り上げる創造性がそこにはある。



左からノッポの長男・和秀、長女・慶子、私、私の妹の十世三宅藤九郎

後編に続く