2022年のデビューから4年目、さすがに何かある？

トヨタの主力ミニバンとなるのが「ノア」と「ヴォクシー」の兄弟車。現行モデルは2022年1月にフルモデルチェンジした4代目モデルですが、今も、しっかりと売れており、2026年2月の国内新車販売ランキングでは、ヴォクシーが6位、ノアが9位につけています。

とはいえ、さすがに今年はデビューから4年となります。最近は、モデルライフが長期化していますが、昭和のころであれば4年でフルモデルチェンジが常識でした。さすがに今どきに4年でのフルモデルチェンジはありえませんが、マイナーチェンジであれば、いつあってもおかしくはありません。

昨年の一部改良にて、グレード編成を変更

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ちなみにノアとヴォクシーが、デビューからこれまで放っておかれたわけではありません。昨年9月には一部改良がありました。とはいえ、その内容は、グレード編成の見直しと、オプション装備の標準化といったもの。

具体的には、ノアにあった標準デザインとエアロデザインの２つのうち、標準デザインがエントリーの「X」のみとなりました。また、ETC2.0ユニットやブラインドスポットモニター、パーキングサポートブレーキなどが一部グレードで標準化されています。

新しく機能が追加されたり、デザインが変わったわけではありません。改良というよりも、販売のための見直しという印象の強い内容です。

前の年にデビューした「アクア」の一部改良は？

では、これからノアとヴォクシーがマイナーチェンジをするとすれば、どんな内容になるのでしょうか。

そのヒントとなるのが、ノア／ヴォクシーの前年（2021年）にデビューした「アクア」の一部改良です。アクアは、デビュー4年目となる2025年9月に一部改良を実施しています。その内容は、内外装デザインの刷新と、最新の安全装備とマルチメディアの採用です。

内外装デザイン刷新の目玉は、いわゆるハンマーヘッドをモチーフとしたフロントデザインの採用です。インテリアも大型マルチインフォメーションディスプレイとディスプレイオーディオを採用しました。安全装備としては、プリクラッシュセーフティやレーダークルーズコントロール、ロードサインアシストなどの高性能化です。

一部改良というよりも、マイナーチェンジと呼んだ方が良いほどの大きな変化です。

もしもMCがあるなら、どんな内容になる？

では、ノアとヴォクシーにも、アクアと同じような一部改良が行われるのでしょうか。

ちなみに、トヨタでハンマーヘッドのデザインを採用しているのはアクア、「クラウン」、「プリウス」といったセダン／ハッチバックに、「bZ4X」、「RAV4」といったSUV系です。ミニバンの「シエンタ」や「アルファード」「ヴェルファイア」には、まだハンマーヘッドが採用されていません。

もしも、ノア／ヴォクシーがマイナーチェンジでハンマーヘッドを採用すれば、ミニバンとしては初の採用になります。そうなると、ノア／ヴォクシーだけでなく、「シエンタ」や「アルファード／ヴェルファイア」にもハンマーヘッド採用が広がることも考えられます。

そういう意味で、ノアとヴォクシーのマイナーチェンジで、どのようなデザインになるのかは非常に重要なポイントと言えるでしょう。ハンマーヘッド採用があるのか、ないのか…注目はデザインです。