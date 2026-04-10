BTSのワールドツアー『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』が、4月9日に韓国の高陽総合運動場主競技場でスタート。公演中は雨が降り、メンバーがびしょ濡れでパフォーマンスする姿が現地の媒体にキャッチされた。

https://www.thefirsttimes.jp/news/0000792527/attachment-sns/

■雨に打たれてもキラキラ笑顔でステージに立つBTS

客席の通路を練り歩き、多くの歓声を浴びるBTSに、空からは容赦なく強い雨が降り注ぐ。しかしメンバーはびしょ濡れになりながらも笑顔で、手を掲げてファンにアピールしながら堂々と歩いた。またJIMIN（ジミン）とV（ヴィ）が笑顔で「I NEED U」をダンスする姿や、雨に打たれながらキラキラの笑顔で「Butter」を歌うメンバーなど、逆境をものともせずステージを楽しむ様子が多数捉えられている。

またメンバーが着用してファンの間で話題を呼んでいる「KEEP SWIMMING」ウィンドブレーカーの発売を、RM（アールエム）が告知する瞬間や、JIN（ジン）がMCでにっこりと笑顔を見せる様子も投稿されている。

またJ-HOPE（ジェイホープ）はInstagramのストーリーズにて、雨の中行われたサウンドチェックの様子をアップしている。

BTS J-HOPEのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/uarmyhope/

SNSでは「風邪ひきませんように！」「びしょ濡れでもカッコよくて凄かった」「ずぶ濡れバンタンいい男すぎる」「ビジュが良すぎてやばい」「濡れ髪とんでもなくセクシー」「恵みの雨のスタートだね」「忘れられない1日になったね」「ずぶ濡れになりながらも前向きな7人が最高」「伝説のステージ」など、様々な感想が起こっている。

■写真：『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』初日のメンバー集合写真

■動画：『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’』会場の様子