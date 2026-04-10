【「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）】 4月8日 配信開始 基本プレイ無料（アイテム課金制）

ポケモンが4月8日に配信したNintendo Switch用ポケモンバトルゲーム「ポケモンチャンピオンズ」。本作はこれまでの「ポケットモンスター」シリーズでお馴染みのバトルに特化したタイトルということもあり、すでに多くの読者がポケモンバトルを楽しんでいることだろう。

奥深い対戦が楽しめる本作だが、最初のシーズンでは使用できる持ち物は少なめとなっている。「こだわりメガネ」や「いのちのたま」「ゴツゴツメット」など、お馴染みの持ち物が使用できないことは、ベテラントレーナーからすると少し物足りなさを感じるかもしれないが、初心者がどの持ち物を使用すればいいかわかりやすくし、バトルの敷居を下げるポイントとなっている。ちなみに筆者は、持ち物の少ない環境は逆に新鮮で、少ない持ち物をやりくりしながらパーティーを構築するかを楽しめている。

とはいえ、やはり選択肢が狭まっている中で、どの持ち物を持たせればいいか、ショップでどの持ち物を購入すればいいかなど、迷っている人もいるだろう。そこで本稿では、オススメの持ち物を紹介する。

最初から解禁されている持ち物は必須級

【【公式】『Pokémon Champions（ポケモンチャンピオンズ）』4th Trailer】

本作では、最初から解禁されている持ち物に必須級のものが揃っている。毎ターンHPを回復できる「たべのこし」は、耐久型のポケモンにとっては重要な回復手段だ。また、「オボンのみ」はHPが半分になった際に最大HPの1/4を回復できる持ち物で、「ウォッシュロトム」のような中速アタッカーや、後続のポケモンをサポートする「カバルドン」のようなポケモンに持たせると使いやすい。

「アーマーガア」など、高耐久のポケモンは「たべのこし」と相性がいい

「オボンのみ」は選択肢が狭い今、多くのポケモンの持ち物候補となる

攻撃型のポケモンの持ち物では、HPが満タンのときに、一撃でひんしになる技のダメージを受けるとHPを1残して耐える「きあいのタスキ」が、低耐久のアタッカーで有用だ。

また、「おにび」などによる“やけど”で攻撃力を下げられたり、「でんじは」などの“まひ”で素早さを下げられたりし、アタッカーとしての役割をこなせなくなってしまうことを防ぐために、全ての状態異常を治す「ラムのみ」も便利な持ち物。現在は火力を底上げする「いのちのたま」が実装されていないため、「ミミッキュ」のようなアタッカーに持たせたい。

アタッカーはもちろん、安定して「ステルスロック」を使用したい「キラフロル」のようなポケモンにも「きあいのタスキ」はオススメ

さらに、同じワザしか出せなくなる代わりに素早さが1.5倍になる「こだわりスカーフ」も、相手より先に動きたいアタッカーが持つと強力。「こだわりスカーフ」はデメリットもあり、初心者にとっては扱いが難しい持ち物に思えるかもしれないが、「ガブリアス」のようなステータス全体が高く、「じしん」や「げきりん」といった強力なワザを覚えるポケモンに持たせればエース級の活躍をしてくれるはずだ。

「こだわりスカーフ」といえば「ガブリアス」。素早さが1.5倍になることで、多くのポケモンに先制できる

「こだわりスカーフ」には、「トリック」で相手に押し付け、技を縛るという絡め手のような使い方も

初期から使用できる持ち物は他にも、下がったステータスを元に戻し、「リーフストーム」などデメリットのあるワザを使いやすくする「しろいハーブ」、相手の命中率を0.9倍にする「ひかりのこな」、1割の確率で相手を怯ませる「王者の印」、20%の確率で最初に行動できる「せんせいのツメ」などが実装されている。上記の持ち物を他のポケモンに持たせてしまい、他の持ち物が思い浮かばないときは、運を味方につけて1勝をもぎ取る戦略をとってみるのもいいだろう。

ショップではメガストーンを優先。「でんきだま」や半減実、火力アップ持ち物も

フロンティアショップでVPを用いて購入できる持ち物はややパワーに劣るものが多いので、まずは使用したいメガシンカポケモンに必要な「メガストーン」を購入するといい。

環境が固まっていないため確実なことは言えないが、特性「ひでり」による高火力がウリの「メガリザードンY」、特性のかげふみが強力な「メガゲンガー」は個人的に活躍できそうだ。

もちろん、バトルパス報酬で入手できる「カイリュー」や、ZAとの連携でメガストーンが手に入る「ゲッコウガ」、チュートリアルでメガストーンが報酬となっている「ギャラドス」のメガシンカも強力なので、ショップでの購入は必須ではない。使いたいメガシンカポケモンが出てきたら、その都度購入すればいいだろう。

特性「かげふみ」で相手の交代を封じながら攻撃したり、「みちづれ」や「ほろびのうた」も使用できる「メガゲンガー」は相変わらず強力

「ポケットモンスター X・Y」で猛威を振るった「メガガルーラ」。今回は「グロウパンチ」や「ちきゅうなげ」を使用できないが、他のメガシンカポケモンと渡り合えるのか期待したい

ショップではほかにも、特定のタイプのワザの威力を1.2倍にする持ち物や、効果バツグンのワザを受けたときにダメージを半減できるきのみも購入できる。「ドドゲザン」の持ち物選択肢に入る「くろいメガネ」や、「ガブリアス」などこおりタイプの技を耐えたいポケモンに持たせたい「ヤチェのみ」など、有用な持ち物もあるので、構築に合わせて購入しておくといいだろう。

また、ショップでは、特定の状態異常を治す持ち物も販売。基本的に「ラムのみ」の下位互換だが、「カゴのみ」だけは「ねむる」との「ねむカゴ」コンボが強力なので購入しておくといい。

最後に、「ピカチュウ」を使用したい人には、ピカチュウの攻撃・特攻を2倍にする「でんきだま」は必須級。こちらは「なげつける」で相手に投げ、まひ状態にするという使い方も可能だ。なお、この方法なら、「でんじは」が無効のじめんタイプのポケモンをまひ状態にすることができる。

持ち物はポケモン単体の性能を伸ばすだけでなく、パーティー全体の役割分担や勝ち筋にも関わってくる。だからこそ、1匹ごとに決めるのではなく、構築全体を見ながら選んでいくのがポイントだ。

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