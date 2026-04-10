【日経急落】イラン・ショックは「絶好の買い場」か？過去データが証明する大反発シグナルとプロの底値買い戦略

2026年の日本株市場を見通す上で、避けては通れない巨大なテーマが存在する。「中東情勢の流動化（地政学リスク）」と、それに伴う「原油価格の高騰」だ。2月末まで「日経平均6万円も射程圏内」と見られていた強気相場は、イラン情勢の緊迫化を契機に一転。高値から一時5万500円水準まで急落する事態となった。 地政学リスクの顕在化は、株式市場においてしばしば「不透明要因（Risk）」として極度に忌避される。しかし歴史を紐解けば、こうしたマクロ要因によるパニック売りは、日本株にとって強力なカタリスト（相場の起爆剤）となり得ることが知られている。マクロの恐怖によって企業価値が不当に割り引かれた時こそ、最大の投資機会が生まれる。この荒れ狂う相場の大波を、投資家はいかに乗りこなすべきか。 今回は、企業のファンダメンタルズ分析だけでなく、マクロ経済統計を駆使した“ミスプライシングの発掘”に定評のある、fundnoteのファンドマネージャー・神谷悠介氏に話を聞いた。（2026年4月7日取材、文＝ちょる子：個人投資家）みんかぶプレミアム連載「fundnote 川合・神谷の目」