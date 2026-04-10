カーテンの裾からのぞく、短い脚とぽってりしたしっぽ。そして窓の外をじーっと見つめる猫ちゃんの後ろ姿が話題を呼んでいます。記事執筆時点で15.7万回表示を突破し、「カギシッポのプリプリ感たまらない」「めちゃめちゃ可愛いわぁ」といった声が続々と寄せられました。猫ちゃんの視線の先にはいったい何が…？

【動画：カーテンの裾からのぞく短い脚……じーっと窓の外を眺める猫の可愛さに「なんと魅力的な」「プリプリ感がたまらない」】

ちょこんとのぞく下半身

Xアカウント「mamu san（@mamusan11）」に投稿されたのは、猫のまといちゃんの後ろ姿。元野良猫のまといちゃん、その名前の由来はストーカー並みにつきまとうことから「まとい」と名付けられたのだそうです。

そんなまといちゃん、この日はカーテンの中に入り込み、窓の外をじっと眺めていたんだとか。カーテンの裾からはかわいい足がのぞいており、丸いしっぽがなんともたまりません。

夢中で見ていたものは…

立ち上がったまま窓の外を一生懸命眺めるまといちゃん。下半身しか見えないながらも、なんだかとても楽しそうな様子です。しっぽをゆらゆら揺らしながら、外の世界に夢中になっているようです。

実は、まといちゃんが熱心にのぞき込んでいたのはベランダ。そして視線の先に広がっていたのは……手すりの壁だけ。そう、ただの壁だったのです。もしかしたら、壁の向こうの世界を想像しながら楽しんでいたのかもしれません。

あんよもしっぽも大絶賛！

まといちゃんの動画は15.7万回以上表示され、「足よりおしりに目がいきました」「可愛いアンヨ」「毛に隠れてるせいで短く見えるアンヨも、ポッテリチッポもめちゃくちゃ可愛いです」など、まといちゃんのぷりぷりなパーツに注目したコメントがたくさん寄せられました。

そんなまといちゃんが登場するXアカウント「mamu san」、ぜひチェックしてみてください。

写真・動画提供：Xアカウント「mamu san」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。