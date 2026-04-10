間寛平、遺伝子検査の結果に「え!?」→「競馬をやってるから」 今夜『大阪ほんわかテレビ』
きょう10日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）では、「たったこれだけ!?健康テクノロジーの最前線」を届ける。
【画像】間寛平の結果に驚き！フリルの付いた白い衣装の渋谷凪咲
ここ数年で技術が大きく進化したにも関わらず費用は比較的お手軽な医療・健康サービスを特集。ほんわかファミリーのかんばあちゃん（間寛平）、月亭方正、すっちーの３人が遺伝子検査に挑戦する。
アゴに貼るだけで軽度のいびきが緩和される器具や、靴に入れるだけで姿勢のバランスを整えられるソールなどを紹介する。唾液でわかる遺伝子検査は、上野貴穂リポーターが体験。唾液を送って1ヶ月後に判明する検査結果は専用のマイページで確認することができ、なりやすいがんの傾向・アルコールへの耐性・歯ぎしりの有無など、膨大な量の遺伝子データや論文からAIが分析した自身の体質の“傾向”がわかるのだという。
肥満のタイプは、「りんご型」「洋なし型」「バナナ型」「アダム・イヴ型」に分けられ、自分に適したダイエット方法の参考にもなるとのこと。こちらの検査を事前にかんばあちゃんと月亭方正、すっちーも実施。かんばあちゃんは「計算速度が速い傾向」との結果が出て、渋谷凪咲が「え!?」とリアクション。「競馬をやってるから」と返すかんばあちゃんだが、方正の一言でスタジオは爆笑に包まれる。
落語家でありながら「記憶力がやや低い傾向」との結果が出た方正には、大先輩である桂南光からありがたい一言が贈られる。
さらに、令和の今も活躍する“平成の懐かしのアレコレ”を特集する「ほんわか平成遺産」のコーナーでは、再ブームとなっているシール交換の歴史と立体シールの秘密、デパートの大食堂の雰囲気が残るレトロなレストラン、兵庫県の思い出のテーマパークとして知られる宝塚ファミリーランドの観覧車の行方を調査する。
【画像】間寛平の結果に驚き！フリルの付いた白い衣装の渋谷凪咲
ここ数年で技術が大きく進化したにも関わらず費用は比較的お手軽な医療・健康サービスを特集。ほんわかファミリーのかんばあちゃん（間寛平）、月亭方正、すっちーの３人が遺伝子検査に挑戦する。
アゴに貼るだけで軽度のいびきが緩和される器具や、靴に入れるだけで姿勢のバランスを整えられるソールなどを紹介する。唾液でわかる遺伝子検査は、上野貴穂リポーターが体験。唾液を送って1ヶ月後に判明する検査結果は専用のマイページで確認することができ、なりやすいがんの傾向・アルコールへの耐性・歯ぎしりの有無など、膨大な量の遺伝子データや論文からAIが分析した自身の体質の“傾向”がわかるのだという。
落語家でありながら「記憶力がやや低い傾向」との結果が出た方正には、大先輩である桂南光からありがたい一言が贈られる。
さらに、令和の今も活躍する“平成の懐かしのアレコレ”を特集する「ほんわか平成遺産」のコーナーでは、再ブームとなっているシール交換の歴史と立体シールの秘密、デパートの大食堂の雰囲気が残るレトロなレストラン、兵庫県の思い出のテーマパークとして知られる宝塚ファミリーランドの観覧車の行方を調査する。